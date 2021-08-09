等不到「第2劑莫德納」保護力恐下降　陳時中坦言：有可能

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（圖／指揮中心提供）

記者蔡玟君／台北報導

全台還有超過396萬人在等待第一劑莫德納，然而以自購加上美國捐贈共855萬劑，根據《ETtoday新聞雲》估算，僅剩不到71萬人可完整接種兩劑。今（9日）指揮中心記者會上有媒體詢問，已施打第一劑的人隔兩三個月，甚至等不到第二劑，會不會有保護力下降問題，陳時中對此表示有可能，但已打過第一劑的人保護力仍比沒有打的人多。

陳時中重申，整個疫苗施打策略上當然希望涵蓋率能越高越好，打了一劑達到一定程度的保護力，再加第二劑當然會加強他的保護力，用全人口來看打完第二劑的人，或者再拿來打全部人對整體社會還是相對保護力比較強，疫苗若能供應很充足當然希望能盡量滿足所有人，大家知道全球都在搶疫苗，我們會根據整個進貨情況再做最適的安排。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明，目前全台已有290萬人接種過第一劑，15.7萬人接種過第二劑。第五輪預計會配發50萬劑莫德納，預約登記的民眾中，約有43.5萬人要打第一劑、6.5萬人要打第二劑，加總後等同於有333.5萬打了第一劑。若以此計算，扣掉已接種或即將接種第二劑的24.2萬人，這333.5萬名接種過首劑莫德納疫苗的民眾，在不計算混打佔缺前提下，僅有不到100萬人能打到第二劑。

有鑑於莫德納疫苗數量不足，中國附醫副院長、感染科權威黃高彬受訪時建議，396萬名莫德納鐵粉別再等，可以先打AZ，之後第二劑再來打BNT或莫德納等mRNA疫苗，目前國際研究已指出，混打AZ加mRNA疫苗，效果與打兩劑mRNA疫苗差不多，建議手邊有什麼疫苗就選什麼，在能打的時候就先打。而台灣現在病例數少，就算間隔半年也無妨。