阿里「黑箱」壓性侵醜聞GG　官媒重砲轟：不要妄想操控一切！

▲阿里巴巴驚傳性侵醜聞。（圖／視覺中國CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸網路巨頭阿里巴巴因基層女員工慘遭灌酒性侵，陷入輿論的爭議中，中共官媒《人民日報》旗下「踏浪青年」刊文警告，「當下的阿里，亟需一次大變革，不要妄想大而不倒，自然規律告訴我們，一鯨落，萬物生；更不要妄想像韓國（台稱：南韓）財閥一樣操控一切，這裡是中國。」

9日，在《鋭評阿里王成文性侵事件》文章中，作者借網友之口發問，「敢在酒桌上靠『售賣』女下屬賺黑心錢，就不怕半夜醒來良心不安嗎？難道所謂『價值觀』，只是讓自己絕對服從的工具？難道所謂『組織文化』，只是為了給性騷擾鋪平道路？」

針對阿里巴巴被性侵女員工爆料稱公司高層「官官相護」，被迫在總部食堂發傳單乞求，換來各級主管「冷血」的言論，文章說，如果這些爆料確定為真，那麼這已經不是「阿里巴巴」，這是「四十大盜」。

「踏浪青年」進一步說，從蔣凡事件開始，中國政府的態度已經非常明確，資本絕不能控制媒體；微博作為中國當下事實上的新聞基礎設施，更不能成為某些利益集團操縱輿論的工具。

「在反壟斷成為既定國策的當下，如果有人還想通過公關手段刪除文章、壓熱搜，那麼註定聰明反被聰明誤，」文章嚴厲強調，「騎在人民頭上的，人民把他摔垮；背棄人民的人，也終將被人民拋棄。」

最後，文章怒斥，此次阿里巴巴性侵事件，也再次給「阿里」們一個巨大警示，當一個巨頭觸犯社會公義時，不需要另一個巨頭與之商戰，一個人民就能打倒，「當下的阿里，亟需一次大變革，去腐生肌，大破大立，才能洗清高速發展積累的沉痾，不要妄想大而不倒，自然規律告訴我們，一鯨落，萬物生；更不要妄想像韓國財閥一樣操控一切，這裡是中國。」

對於女員工爆料被灌酒性侵一事，阿里巴巴董事會主席兼CEO張勇在輿情發酵後緊急做出處理決定，同城零售事業群總裁李永和和HRG徐昆引咎辭職，阿里巴巴首席人力資源官童文紅記過處分，涉嫌男員工被辭退，永不錄用，其是否存在違法行為，警方正在調查取證。