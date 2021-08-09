　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

阿里「黑箱」壓性侵醜聞GG　官媒重砲轟：不要妄想操控一切！

▲阿里巴巴。（圖／視覺中國CFP）

▲阿里巴巴驚傳性侵醜聞。（圖／視覺中國CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸網路巨頭阿里巴巴因基層女員工慘遭灌酒性侵，陷入輿論的爭議中，中共官媒《人民日報》旗下「踏浪青年」刊文警告，「當下的阿里，亟需一次大變革，不要妄想大而不倒，自然規律告訴我們，一鯨落，萬物生；更不要妄想像韓國（台稱：南韓）財閥一樣操控一切，這裡是中國。」

9日，在《鋭評阿里王成文性侵事件》文章中，作者借網友之口發問，「敢在酒桌上靠『售賣』女下屬賺黑心錢，就不怕半夜醒來良心不安嗎？難道所謂『價值觀』，只是讓自己絕對服從的工具？難道所謂『組織文化』，只是為了給性騷擾鋪平道路？」

針對阿里巴巴被性侵女員工爆料稱公司高層「官官相護」，被迫在總部食堂發傳單乞求，換來各級主管「冷血」的言論，文章說，如果這些爆料確定為真，那麼這已經不是「阿里巴巴」，這是「四十大盜」。

「踏浪青年」進一步說，從蔣凡事件開始，中國政府的態度已經非常明確，資本絕不能控制媒體；微博作為中國當下事實上的新聞基礎設施，更不能成為某些利益集團操縱輿論的工具。

「在反壟斷成為既定國策的當下，如果有人還想通過公關手段刪除文章、壓熱搜，那麼註定聰明反被聰明誤，」文章嚴厲強調，「騎在人民頭上的，人民把他摔垮；背棄人民的人，也終將被人民拋棄。」

最後，文章怒斥，此次阿里巴巴性侵事件，也再次給「阿里」們一個巨大警示，當一個巨頭觸犯社會公義時，不需要另一個巨頭與之商戰，一個人民就能打倒，「當下的阿里，亟需一次大變革，去腐生肌，大破大立，才能洗清高速發展積累的沉痾，不要妄想大而不倒，自然規律告訴我們，一鯨落，萬物生；更不要妄想像韓國財閥一樣操控一切，這裡是中國。」

對於女員工爆料被灌酒性侵一事，阿里巴巴董事會主席兼CEO張勇在輿情發酵後緊急做出處理決定，同城零售事業群總裁李永和和HRG徐昆引咎辭職，阿里巴巴首席人力資源官童文紅記過處分，涉嫌男員工被辭退，永不錄用，其是否存在違法行為，警方正在調查取證。

►打造明星透亮肌的秘密

ET快訊
莫德納吃緊「第2劑間隔」再延長？　陳時中：看進貨情況再安排
驚悚畫面曝！80歲嬤哭喊：不要殺我　女看護拿刀「來回猛割脖子
快訊／45歲刺青冠軍告別式　31輛超跑「市價破2億」送行
沈玉琳爆打完AZ「久違升旗」！　老婆連14天對他吹口哨
等不到「第2劑莫德納」保護力恐下降　陳時中坦言：有可能
被柯文哲批「閃躲、傲慢」　陳時中回應了
台帛泡泡返台隔離政策定案！陳時中：5+9自主健康管理
知名美妝總監在台猝死！欠銀行692萬　遺產無人繼承
陸女星驚傳車禍重傷身亡！　享年50歲
東奧閉幕「最美一幕」竟然是假的！　場內運動員只見一片漆黑
今增4人確診死亡！　40多歲女醫院被感染病逝
一張圖看「二級維持管制」　15個場所仍關閉
1500人打莫德納「未滿10週可預約」　陳時中坦言誤植：預約
新北47歲男打AZ「呼吸窘迫」　送醫5小時後死亡
快訊／本土今增4例　分佈「3縣市」
快訊／指揮中心宣布維持「二級警戒」：繼續關閉八大行業
快訊／今增4例本土！　另增4死
LIVE／疫苗荒「AZ莫德納快見底」　陳時中最新說明
英跳水天菜搭檔確診！　奧運期間有症狀：覺得筋疲力盡
立陶宛捐2萬劑AZ出關！自購9.9萬莫德納　最快放行時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

阿里「黑箱」壓性侵醜聞GG　官媒重砲轟：不要妄想操控一切！

字節跳動傳將赴港上市　正與陸監管部門討論「數據安全問題」

阿里涉性侵男跳槽還「通過第一輪」　字節跳動：終止招聘流程

14歲全紅嬋奪金後首發文！30分鐘湧上萬條留言「成全民妹妹」

陸智庫公布「美國抗疫真相」報告　批美「全球抗疫第一失敗國」

廣東「公車上無差別砍人」！23歲男血洗車廂…致2死3傷

女員工被主管性侵　阿里巴巴港股下殺「市值蒸發6527億」

夏季炎熱口罩戴不住！陸疾控揭「嚴重後果」：已致2次疫情大傳播

超千人直播打卡全紅嬋老家　全父拒收房產現金：有心就別再打擾

福建平潭發現「1台灣無症狀感染者」！治癒8天後復陽　社區全封控

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

周潔瓊再唱《PICK ME》哭了！　重回初心曝緊張樣…韓紅講評撂狠話

德國選手「金牌摔成31名」爆哭 馬術0分...馬匹耍賴不配合前進

東京電車隨機砍10人還意圖縱火　犯稱：看到幸福的女性就想殺害

豬舍變大房子！400義工幫圓夢　4歲鄭小妹看新家：全部都喜歡

阿里「黑箱」壓性侵醜聞GG　官媒重砲轟：不要妄想操控一切！

字節跳動傳將赴港上市　正與陸監管部門討論「數據安全問題」

阿里涉性侵男跳槽還「通過第一輪」　字節跳動：終止招聘流程

14歲全紅嬋奪金後首發文！30分鐘湧上萬條留言「成全民妹妹」

陸智庫公布「美國抗疫真相」報告　批美「全球抗疫第一失敗國」

廣東「公車上無差別砍人」！23歲男血洗車廂…致2死3傷

女員工被主管性侵　阿里巴巴港股下殺「市值蒸發6527億」

夏季炎熱口罩戴不住！陸疾控揭「嚴重後果」：已致2次疫情大傳播

超千人直播打卡全紅嬋老家　全父拒收房產現金：有心就別再打擾

福建平潭發現「1台灣無症狀感染者」！治癒8天後復陽　社區全封控

理財周刊／比特幣市場缺追價買盤

解隔前陰轉陽！高雄今增1例　陳其邁：台灣清零非常有希望

鳴日號「戲台辦桌賞月」9-11月行程曝光！業者：企業包了18趟次

日本40天報廢8000劑疫苗！職域接種頻出包　冰箱電線脫落、忘插電

再闢新航線！星宇航空直飛新加坡　最快9月中旬有望開航

大白天酒駕！開進騎樓撞4機車...賓士男辯「這藥物」害的

莫德納吃緊「第2劑間隔」再延長？　陳時中：看進貨情況再安排

七夕限定小白鞋都太好看！Dior厚底增高、Valentino愛心後跟　5款浪漫破表

十銓7月營收5.19億元　看好5G、車用市場帶動下半年成長

LIVE／新北＋1！　侯友宜宣布下一階段解封場所

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

大陸熱門新聞

「福原愛閨蜜」送桌球冠亞軍每人一房

「學初夜叫床」阿里巴巴爆鹹濕迎新　公司回應了

哈爾濱大樓天花板坍塌！11人活埋2人亡

遊客打群架「害動物學壞互毆」場面一度失控

超千人直播打卡全紅嬋老家 全父拒收房產現金：有心就別再打擾

阿公樹下低頭滑手機！抬頭和猛虎面對面

阿里CEO張勇震怒 開除涉性侵男員工...業務總裁、政委辭職

丈夫欲「強上岳母」！妻5次起訴離婚被駁回

全紅嬋奪金　老家被包圍「全家快崩潰」

警臨檢小貨車…下秒驚現3000隻劇毒眼鏡蛇

奪金後首發文　14歲全紅嬋：給你們比心心

阿里女員工遭高層灌酒性侵！4次帶保險套進我房間

轉籍南韓「換頭」 　桌球女將：花77萬韓元

女員工被主管性侵　阿里市值蒸發6527億

更多熱門

相關新聞

阿姨「體育師男友」是狼！少女9年遭多次猥褻

阿姨「體育師男友」是狼！少女9年遭多次猥褻

新北22歲女子從小與阿姨同住直到高中畢業，期間阿姨的男友曾姓體育老師也時常留宿。披著羊皮的曾男，裸露生殖器要求她觀看，從7歲起到國中期間，多次遭強吻、猥褻。曾男更假藉按摩，指侵導致少女下體流血。隱忍近9年的女子將自己遭侵犯的事告訴男友，才揭發阿姨枕邊人是狼。士林地檢署依強制性交、猥褻共計7犯行，提起公訴。

阿里涉性侵男跳槽還「通過第一輪」 字節跳動：終止招聘流程

阿里涉性侵男跳槽還「通過第一輪」 字節跳動：終止招聘流程

女員工被主管性侵　阿里市值蒸發6527億

女員工被主管性侵　阿里市值蒸發6527億

丈夫欲「強上岳母」！妻5次起訴離婚被駁回

丈夫欲「強上岳母」！妻5次起訴離婚被駁回

阿里CEO張勇震怒 開除涉性侵男員工...業務總裁、政委辭職

阿里CEO張勇震怒 開除涉性侵男員工...業務總裁、政委辭職

關鍵字：

阿里巴巴性侵

讀者迴響

熱門新聞

5生肖、4星座發大財機率高！威力彩今飆13億　最旺方位、時辰在這邊

醒來就奪金！伊朗空手道選手「屎臉」站上領獎台

日女掌旗官超狂　96秒打爆中國選手摘金

比織毛衣更圈粉跳水王子愛情故事

台防疫做超好！最新排名曝　打國產疫苗也可出國

鳳梨罕放閃DJ女友「不藏了」！

即／國一彰化段翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外

巴西男足奧奪金！領獎將陸贊助服綁腰上

穿雨衣騎車「裡面必濕」！女子崩潰求助

「福原愛閨蜜」送桌球冠亞軍每人一房

瘦子點名吳亦凡開罵！批誤人子弟

巴黎奧運刪減項目　衝擊台奪牌希望

小禎慶祝父親節！「網友硬提丁柔安」她無奈回應

佩甄「泳池照秒刪」來不及了！

取餐沒給小費！外送員爆氣：我竹聯幫的

更多

最夯影音

更多
強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位
颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面