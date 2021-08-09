女員工被主管性侵　阿里巴巴港股下殺「市值蒸發6527億」

▲阿里巴巴近期風波不斷。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

阿里巴巴集團近日爆出女員工遭主管性侵的醜聞，8月9日在港股開盤就下跌超過3%，並一度下殺4.34%（下跌8.4港元，報185.10港元），市值蒸發1826億港元（約6527億元新台幣）。

阿里巴巴一名女員工日前在網路上發出8000字長文，表示自己被主管強迫出差陪酒，被灌醉後還遭到性侵。事件曝光後，大批網友聲援女員工，阿里巴巴CEO張勇也在集團內部發信要求立刻處理，他表示，事件對這位女員工造成巨大的傷害，無論警方的調查結果如何，「我們會盡全力關心和照顧好她。」

▼阿里巴巴創辦人馬雲、現任CEO張勇。（圖／CFP）



阿里巴巴同城零售事業群總裁李永和（老鼎）和同城零售事業群HRG（人事政委）徐昆（丁冬）也因此事辭職。內部公告指出，李永和作為事業群總裁，在這件事上的敏感性、重視和投入程度遠遠不夠，沒有主動作為，徐昆也沒有起到事業群HRG關鍵決策的作用，為此應承擔責任。

同時，阿里巴巴集團首席人力資源官童文紅則受記過處分。公告提到，整件事處理過程中，HR團隊對人的關注、關懷不夠，理性多了，感性少了，缺乏感同身受。同時，缺乏應急響應體系和存在嚴重的判斷失誤，在涉嫌違法的情況下，未能第一時間將當事人停職，「這種種現象的背後是HR文化體系和能力的建設出現了重大問題。」

截至上午11時45分，阿里巴巴股價報188.3港元，跌幅2.69%。