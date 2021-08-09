阿里涉性侵男跳槽還「通過第一輪」　字節跳動：終止招聘流程

▲阿里涉性侵主管王成文（曲一）傳出跳槽字節跳動。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

阿里巴巴集團涉嫌性侵女員工的王成文（曲一）傳出跳槽短影音平台「抖音」母公司字節跳動，並已通過第一輪初選，引起外界關注。對此，字節跳動HR相關人員證實，王成文近期確實進入某崗位招聘流程中，「候選人的面試時間在事件曝出之前，字節跳動的面試官和HR並不知曉情況，經查，現已無限期終止該候選人王某（曲一）招聘流程。」

▲阿里巴巴淘鮮達華北區商家運營原組長王成文遭爆疑趁女員工應酬酒醉後性侵。（圖／翻攝微博）

《澎湃新聞》報導，字節跳動相關HR方面表示，在核查後，已經第一時間在人才庫中備註情況，並無限期終止該候選人王某（曲一）招聘流程。如其違背法律、道德事件有明確結論，會將該候選人加入字節跳動黑名單，永不錄用。

字節跳動HR相關人員指出，公司對於有道德問題的員工不會錄用，HR團隊也會與各團隊一起，努力做好人才把關。

據了解，阿里巴巴一名已婚女員工7日爆出颱風天時被主管王成文要求與客戶應酬，席間遭客戶灌酒並被襲胸及觸碰下體，最酒後疑似在飯店房內被王成文性侵。事件發酵後，不僅引起阿里巴巴董事局主席兼CEO張勇震怒，在內網以「震驚、氣憤、羞愧」來表達自己對該案的情緒，同時也公布「女員工被侵犯」階段性內部調查結果和處理決定。

張勇表示，同城零售事業群總裁李永和和HRG（人事政委）徐昆引咎辭職，阿里巴巴首席人力資源官童文紅記過處分，涉事男員工（王成文）被辭退，永不錄用，其是否存在違法行為，警方正在調查取證。