　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

阿姨男友是狼！少女9年遭多次猥褻　母自曝：我也他被摸過

▲▼男子騷擾女理髮師豪不愧疚：誰叫她不穿內衣（圖／取自免費圖庫pexels）

▲曾男從女友外甥女未滿14歲，趁女友不在家多次強制猥褻及強吻指侵得逞。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

可惡！新北22歲女子從小與阿姨同住直到高中畢業，期間阿姨的男友曾姓體育老師也時常留宿。披著羊皮的曾男，裸露生殖器要求她觀看，從7歲起到國中期間，多次遭強吻、猥褻。曾男更假藉按摩，指侵導致少女下體流血。隱忍近9年的女子將自己遭侵犯的事告訴男友，才揭發阿姨枕邊人是狼。士林地檢署依強制性交、猥褻共計7犯行，提起公訴。

起訴內容指出，曾男（現年66歲）明知與女友同住的外甥女小婷（化名）2005年8月至2006年5月仍未滿14歲，竟在期間某日趁女友外出，突然裸露生殖器要求小婷觀看，以此方式猥褻；第2次，再次裸露生殖器要求小婷看，同時要求小婷平躺在床上裸露下半身給他觀看；第3次竟趁小婷熟睡，親吻嘴巴甚至伸出舌頭，小婷驚醒後想將他推開，再次舌吻得逞。

曾男第5次狼行舉止，2008年假藉要替參加球隊運動造成身體痠痛的小婷按摩，以手撫摸她大腿內側靠近生殖器部位猥褻得逞；第6次又假藉要幫小婷按摩，要求小婷背對坐在他大腿上，強行將她牛仔褲脫到大腿處指侵，導致小婷下體疼痛流血。2014年食髓知味的他7度違反小婷意願，以送高價手機為代價，對未滿18歲的小婷性交得逞，完事後履行諾言買手機送她。

▼新北少女遭親阿姨同居男友多次侵犯。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲新北市吳姓男子前年5月間清晨在龜山區某處空地，隨機發現女子落單熊抱拖往巷內以手勾住頸部摀嘴，欲強行親吻與襲胸。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

2017年間小婷將過去可恥的事吐露給男友阿中（化名），阿中急忙連繫小婷母親及阿姨，全案才因此曝光。曾男到案時，僅坦承因與女友交往多次留宿也承認有送手機給小婷。

小婷母親出庭時稱，女兒從國小1年級到高中畢業都與阿姨同住，她也回憶起女兒國小時期情緒異常暴怒易怒，自己過去也曾遭曾男不當觸摸。阿姨此時也想起「有聽過小婷不喜歡曾男」，同時證實曾男在小婷國中快畢業時買手機給她，且小婷在高中時曾告訴她「妳男友偷看我洗澡」，但她當下不相信。

檢察官參酌小婷母親、阿姨證述，及擔任體育老師的曾男涉嫌2018年間在上體育課時對3名女學生襲胸以下體頂碰女學生，遭台北地檢署依9個性騷擾罪嫌起訴，加上小婷的健保就醫紀錄，依妨害性自主罪將曾男提起公訴。

打造透亮水煮蛋肌

辣模遭調戲組「安全帽堂口」討公道　西瓜刀＋電擊棒逼賠30萬

星二代惹禍！王中平帥兒從大陸買進50盒電子霧化煙彈　認罪獲緩起訴

►打造明星透亮肌的秘密

ET快訊
莫德納吃緊「第2劑間隔」再延長？　陳時中：看進貨情況再安排
驚悚畫面曝！80歲嬤哭喊：不要殺我　女看護拿刀「來回猛割脖子
快訊／45歲刺青冠軍告別式　31輛超跑「市價破2億」送行
沈玉琳爆打完AZ「久違升旗」！　老婆連14天對他吹口哨
等不到「第2劑莫德納」保護力恐下降　陳時中坦言：有可能
被柯文哲批「閃躲、傲慢」　陳時中回應了
台帛泡泡返台隔離政策定案！陳時中：5+9自主健康管理
知名美妝總監在台猝死！欠銀行692萬　遺產無人繼承
陸女星驚傳車禍重傷身亡！　享年50歲
東奧閉幕「最美一幕」竟然是假的！　場內運動員只見一片漆黑
今增4人確診死亡！　40多歲女醫院被感染病逝
一張圖看「二級維持管制」　15個場所仍關閉
1500人打莫德納「未滿10週可預約」　陳時中坦言誤植：預約
新北47歲男打AZ「呼吸窘迫」　送醫5小時後死亡
快訊／本土今增4例　分佈「3縣市」
快訊／指揮中心宣布維持「二級警戒」：繼續關閉八大行業
快訊／今增4例本土！　另增4死
LIVE／疫苗荒「AZ莫德納快見底」　陳時中最新說明
英跳水天菜搭檔確診！　奧運期間有症狀：覺得筋疲力盡
立陶宛捐2萬劑AZ出關！自購9.9萬莫德納　最快放行時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大白天酒駕！開進騎樓撞4機車...賓士男辯「這藥物」害的

快訊／世界刺青冠軍告別式　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

高師大知名單身狗「小米」爸爸節落難街頭！派出所另類「父子團圓」

元旦嗨衝超商！噁男對女店員喊「喜歡你」：讓我強X你　下場慘爆

驚悚畫面曝！80歲嬤哭喊：不要殺我　女看護下秒刀抵脖「來回猛割」

港籍知名美妝總監在台猝死！生前欠銀行692萬　遺產至今無人繼承

快訊／北市「BMW騎上水泥護欄」！車頭朝天釀1傷…目擊者急報警

新北47歲男打AZ「2天後呼吸窘迫」　送醫5小時後死亡

茶葉禮盒買票被嫌「喝起來不怎樣」　新店農會代表涉賄選起訴

重建希望之橋「至少要1.5億」　高雄3部落501人恐再慘困20天

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

周潔瓊再唱《PICK ME》哭了！　重回初心曝緊張樣…韓紅講評撂狠話

德國選手「金牌摔成31名」爆哭 馬術0分...馬匹耍賴不配合前進

東京電車隨機砍10人還意圖縱火　犯稱：看到幸福的女性就想殺害

豬舍變大房子！400義工幫圓夢　4歲鄭小妹看新家：全部都喜歡

大白天酒駕！開進騎樓撞4機車...賓士男辯「這藥物」害的

快訊／世界刺青冠軍告別式　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

高師大知名單身狗「小米」爸爸節落難街頭！派出所另類「父子團圓」

元旦嗨衝超商！噁男對女店員喊「喜歡你」：讓我強X你　下場慘爆

驚悚畫面曝！80歲嬤哭喊：不要殺我　女看護下秒刀抵脖「來回猛割」

港籍知名美妝總監在台猝死！生前欠銀行692萬　遺產至今無人繼承

快訊／北市「BMW騎上水泥護欄」！車頭朝天釀1傷…目擊者急報警

新北47歲男打AZ「2天後呼吸窘迫」　送醫5小時後死亡

茶葉禮盒買票被嫌「喝起來不怎樣」　新店農會代表涉賄選起訴

重建希望之橋「至少要1.5億」　高雄3部落501人恐再慘困20天

大白天酒駕！開進騎樓撞4機車...賓士男辯「這藥物」害的

莫德納吃緊「第2劑間隔」再延長？　陳時中：看進貨情況再安排

七夕限定小白鞋都太好看！Dior厚底增高、Valentino愛心後跟　5款浪漫破表

十銓7月營收5.19億元　看好5G、車用市場帶動下半年成長

LIVE／新北＋1！　侯友宜宣布下一階段解封場所

42%人都做錯！遠離致命細菌　專家籲雞蛋下肚前先做「1件事」　

連日豪雨菜價浮動　黃偉哲至安平家樂福視察菜價關心民生

快訊／世界刺青冠軍告別式　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

鬼月忌吃「5食物」！命理師警告「這水果晚上千萬別吃」：易招陰

中保科7月合併營收年增3.43%　智慧防災水位偵測系統詢問度高

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

社會熱門新聞

即／國一彰化段翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外

100kg胖婦產巨嬰釀骨折！女名醫慘挨告

他命喪金山溫圈　小21歲嫩妻竟是連環索命狂魔

37歲騎士「水溝蓋上急超」　自摔慘亡畫面曝

13歲女穿「馬甲內衣」床戰　他被告才知是未成年

小女友遭灌酒！少年怒約談判　警所旁中刀亡

即／新店大樓鷹架作業　1工人墜12樓亡

台灣之光刺青師病逝　告別式現場白馬相伴

即／台東酒駕「2車對撞」　女駕駛搶救不治

父女戀1年就閃婚　他生前喊同歸於盡原因曝

帶少女回家嘿咻挨告　關鍵「馬甲內衣」判無罪

驚悚畫面曝！女駕駛「遭醉男開車攔腰猛撞」亡

快訊／台東轎車「衝撞民宅」　女駕駛無呼吸心跳送醫

47歲男打AZ「2天後呼吸窘迫」　送醫5小時亡

更多熱門

相關新聞

阿里涉性侵男跳槽還「通過第一輪」 字節跳動：終止招聘流程

阿里涉性侵男跳槽還「通過第一輪」 字節跳動：終止招聘流程

阿里巴巴集團涉嫌性侵女員工的王成文（曲一）傳出跳槽短影音平台「抖音」母公司字節跳動，並已通過第一輪初選，引起外界關注。對此，字節跳動HR相關人員證實，王成文近期確實進入某崗位招聘流程中，「候選人的面試時間在事件曝出之前，字節跳動的面試官和HR並不知曉情況，經查，現已無限期終止該候選人王某（曲一）招聘流程。」

燙髮遭襲胸　學妹強顏歡笑告學長

燙髮遭襲胸　學妹強顏歡笑告學長

丈夫欲「強上岳母」！妻5次起訴離婚被駁回

丈夫欲「強上岳母」！妻5次起訴離婚被駁回

阿里CEO張勇震怒 開除涉性侵男員工...業務總裁、政委辭職

阿里CEO張勇震怒 開除涉性侵男員工...業務總裁、政委辭職

狼運將下藥性侵2女　重判11年半

狼運將下藥性侵2女　重判11年半

關鍵字：

妨害性自主套房性侵生殖器乘機猥褻

讀者迴響

熱門新聞

5生肖、4星座發大財機率高！威力彩今飆13億　最旺方位、時辰在這邊

醒來就奪金！伊朗空手道選手「屎臉」站上領獎台

日女掌旗官超狂　96秒打爆中國選手摘金

比織毛衣更圈粉跳水王子愛情故事

台防疫做超好！最新排名曝　打國產疫苗也可出國

鳳梨罕放閃DJ女友「不藏了」！

即／國一彰化段翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外

巴西男足奧奪金！領獎將陸贊助服綁腰上

穿雨衣騎車「裡面必濕」！女子崩潰求助

「福原愛閨蜜」送桌球冠亞軍每人一房

瘦子點名吳亦凡開罵！批誤人子弟

巴黎奧運刪減項目　衝擊台奪牌希望

小禎慶祝父親節！「網友硬提丁柔安」她無奈回應

佩甄「泳池照秒刪」來不及了！

取餐沒給小費！外送員爆氣：我竹聯幫的

更多

最夯影音

更多
強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位
颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面