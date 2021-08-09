阿姨男友是狼！少女9年遭多次猥褻　母自曝：我也他被摸過

▲曾男從女友外甥女未滿14歲，趁女友不在家多次強制猥褻及強吻指侵得逞。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

可惡！新北22歲女子從小與阿姨同住直到高中畢業，期間阿姨的男友曾姓體育老師也時常留宿。披著羊皮的曾男，裸露生殖器要求她觀看，從7歲起到國中期間，多次遭強吻、猥褻。曾男更假藉按摩，指侵導致少女下體流血。隱忍近9年的女子將自己遭侵犯的事告訴男友，才揭發阿姨枕邊人是狼。士林地檢署依強制性交、猥褻共計7犯行，提起公訴。

起訴內容指出，曾男（現年66歲）明知與女友同住的外甥女小婷（化名）2005年8月至2006年5月仍未滿14歲，竟在期間某日趁女友外出，突然裸露生殖器要求小婷觀看，以此方式猥褻；第2次，再次裸露生殖器要求小婷看，同時要求小婷平躺在床上裸露下半身給他觀看；第3次竟趁小婷熟睡，親吻嘴巴甚至伸出舌頭，小婷驚醒後想將他推開，再次舌吻得逞。

曾男第5次狼行舉止，2008年假藉要替參加球隊運動造成身體痠痛的小婷按摩，以手撫摸她大腿內側靠近生殖器部位猥褻得逞；第6次又假藉要幫小婷按摩，要求小婷背對坐在他大腿上，強行將她牛仔褲脫到大腿處指侵，導致小婷下體疼痛流血。2014年食髓知味的他7度違反小婷意願，以送高價手機為代價，對未滿18歲的小婷性交得逞，完事後履行諾言買手機送她。

▼新北少女遭親阿姨同居男友多次侵犯。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

2017年間小婷將過去可恥的事吐露給男友阿中（化名），阿中急忙連繫小婷母親及阿姨，全案才因此曝光。曾男到案時，僅坦承因與女友交往多次留宿也承認有送手機給小婷。

小婷母親出庭時稱，女兒從國小1年級到高中畢業都與阿姨同住，她也回憶起女兒國小時期情緒異常暴怒易怒，自己過去也曾遭曾男不當觸摸。阿姨此時也想起「有聽過小婷不喜歡曾男」，同時證實曾男在小婷國中快畢業時買手機給她，且小婷在高中時曾告訴她「妳男友偷看我洗澡」，但她當下不相信。

檢察官參酌小婷母親、阿姨證述，及擔任體育老師的曾男涉嫌2018年間在上體育課時對3名女學生襲胸以下體頂碰女學生，遭台北地檢署依9個性騷擾罪嫌起訴，加上小婷的健保就醫紀錄，依妨害性自主罪將曾男提起公訴。

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