丈夫欲「強上岳母」！32歲妻5次起訴離婚　法院不准：感情沒破裂

▲人妻多次提告離婚，法院不批准。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇一32歲人妻和丈夫的離婚糾紛案日前在社交媒體上熱傳，引發網友熱議。她5次起訴離婚均未獲准，在婚姻期間曾被包括家暴、自己母親差點遭丈夫性侵等。但法院多次判決不准離婚，給出的理由竟是，「雙方共同生活多年，育有2名男孩，彼此有深厚的感情基礎，」令人相當傻眼。

據《澎湃新聞》報導，該判決書為江蘇省寶應縣法院2019年的9月17日作出。判決書顯示，男方曾於2014年實施強姦岳母未遂，2015年被醫院診斷為急性而短暫的××性障礙。

上述判決書載明，原告潘女生於1989年12月，住江蘇省興化市；被告徐男，生於1988年6月，住江蘇省寶應縣。法院就二人離婚糾紛於2019年8月2日立案後，適用簡易程序，於同年9月3日公開開庭進行了審理。

據悉，兩人是通過父母介紹結婚，2009年舉行結婚儀式，育有2名兒子。潘女表示，丈夫脾氣暴躁多次實施家庭暴力，導致雙方感情不斷惡化，他還曾於2014年7月30日對自己母親實施強姦未遂，被興化市法院判刑。

丈夫這一行為也導致雙方的夫妻感情徹底破裂，此後潘女多次向法院起訴要求離婚，但均未獲准許。她認為，雙方夫妻感情已經完全破裂，無和好可能。

▲該判決書在網路上熱傳。（圖／翻攝自澎湃新聞）

對此，丈夫徐男在法庭上辯稱，雙方婚前相互了解，感情很深，並不是父母包辦婚姻；原告說的被告實施家暴與事實不符；對原告母親的案件，已經得到了原告及其家人的諒解；原告提出離婚訴訟的根本原因是被告患有急性且短暫的××性障礙；原告通過連續訴訟的方式解決婚姻糾紛，進一步刺激了被告，導致被告病情惡化等。

徐男一方表示，為了維護穩定合法和睦文明的夫妻關係和家庭關係，考慮目前自己的病情，請求法院判決不准離婚。

沒想到，法院審理後認為，原、被告共同生活多年，育有2名男孩，彼此有深厚的感情基礎。此外，綜合考慮本案被告精神狀況、辨識能力，被告家庭目前的生活狀態等因素，該院認為雙方離婚的條件尚不成就。希望原告從維護家庭和諧出發，積極履行對丈夫的照顧義務和對小孩的撫養義務。綜上所述，對原告要求離婚的訴訟請求不予支持。據此，判決「不准原告潘女與被告徐男離婚」。

該判決書一經流出，點燃全網怒火。8月6日，江蘇省寶應縣法院相關工作人員回應稱，該案原告敗訴後沒有上訴，但後來又多次起訴，最後一次起訴是2020年7月20日，在另一名法官手上該案最終調解結案，「調解後雙方還是離掉了。」對於該案當時為何沒有判離，該工作人員說，「矛盾太大了，涉及到撫養、財產等糾紛。」