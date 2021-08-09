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得金牌貼紅榜！花蓮蜜香紅茶評鑑成績出爐　6家茶行奪金

▲▼花蓮蜜香紅茶評鑑成績出爐，縣長徐榛蔚親赴6家奪得金牌獎茶行張貼紅榜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮蜜香紅茶評鑑成績出爐，縣長徐榛蔚親赴6家奪得金牌獎茶行張貼紅榜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣年度花蓮蜜香紅茶評鑑比賽，吸引33家茶行參賽，其中玉里赤科山農園陳期泓、瑞穗舞鶴台地嘉茗茶園、名鶴茶園、東昇茶行、吉林茶園及清風茶行等六家茶行勇奪金牌獎，縣長徐榛蔚親自至茶農家中張貼紅榜強調，縣府鼓勵茶農精益求精，讓花蓮縣蜜香紅茶不僅是台灣的特色茶品，更是享譽國際的頂級茶飲。

▲▼花蓮蜜香紅茶評鑑成績出爐，縣長徐榛蔚親赴6家奪得金牌獎茶行張貼紅榜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

今年縣級蜜香紅茶評鑑比賽邀請行政院農業委員會茶業改良場吳聲舜秘書等專家擔任評審，往年比賽場地外，皆擠滿參賽者及觀賽者，但今年因新冠肺炎疫情，採線上直播，在家即能遠距觀看，雖然並未對外開放觀賽，但農友角逐競爭金獎的感覺更勝以往。

▲▼花蓮蜜香紅茶評鑑成績出爐，縣長徐榛蔚親赴6家奪得金牌獎茶行張貼紅榜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

今年度蜜香紅茶參賽茶點計有206點，競爭相當激烈，獎項計有金牌12面、銀牌獎25面、銅牌獎30面，金牌獎得主分別為玉里赤科山農園陳期泓3面、瑞穗舞鶴台地嘉茗茶園3面、名鶴茶園3面、東昇茶行1面、吉林茶園1面、清風茶行1面。

▲▼花蓮蜜香紅茶評鑑成績出爐，縣長徐榛蔚親赴6家奪得金牌獎茶行張貼紅榜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，花蓮縣政府推展蜜香紅茶已第15個年頭，近年來花蓮蜜香紅茶評鑑比賽點數逐漸增加，代表了產業傳承與發展，也展現了農友製茶技術精益求精的企圖心。

▲▼花蓮蜜香紅茶評鑑成績出爐，縣長徐榛蔚親赴6家奪得金牌獎茶行張貼紅榜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚也提到，花蓮縣政府未來將和公視「茶金」劇組合作籌劃相關主題展覽，明年則規劃全國蜜香紅茶評鑑或博覽會，邀請全國民眾一起來到蜜香紅茶的故鄉，感受蜜香紅茶優雅的香味品質，期望透過製茶技術的良性競爭來提升品質，推廣花蓮縣茶產業，讓國內外遊客經由茶文化深度體驗，更認識飲茶文化，傳承花蓮在地之美。

▲▼花蓮蜜香紅茶評鑑成績出爐，縣長徐榛蔚親赴6家奪得金牌獎茶行張貼紅榜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

農業處長吳昆儒表示，今年下半年，花蓮縣政府除了將舉辦蜜香紅茶主題展覽之外，也將帶著茶農們一同北上至南港展覽館參與「2021台灣國際茶業博覽會」，在全國性茶展的年度盛事中，一次展現花蓮各家茶農不同製程的蜜香紅茶。

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