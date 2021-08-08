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東奧中國共獲38面金牌「排名第二」　追平9年前「境外最佳戰績」

▲中國14歲跳水天才少女全虹嬋。（圖／路透）

▲14歲的全紅嬋奪得東京奧運跳水金牌。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

東京奧運會即將閉幕，根據陸媒報導，本屆奧運中國大陸總共獲得38面金牌、32面銀牌，以及18面銅牌（共88面獎牌），位居獎牌榜第二名（第一名為美國），金牌總數追平2012年倫敦奧運會，再次創造境外最佳奧運戰績，金牌數僅次於北京奧運會。

▲▼東奧中國共獲38面金牌「排名第二」　追平9年前「境外最佳戰績」。（圖／翻攝奧委會官網）

大陸今年在跳水項目的收獲最為豐碩，共有7金5銀，包含曹緣（男子10米跳台）、全紅嬋（女子10米跳台）、謝思埸（男子3米跳板）和施廷懋（女子3米跳板）都獲得各自單項的金牌。

舉重的部分，大陸今年獲得7金1銀，侯志慧、呂小軍、李發彬、諶利軍、石智勇、汪周雨和李雯雯都奪得各自舉重項目的金牌。

▼陳雨菲奪得東京奧運羽球女單金牌。（圖／路透社）

▲▼東京奧運,陳雨菲,羽球,羽毛球。（圖／路透社）

桌球的部分，大陸今年包攬男單、女單冠亞軍，男子團體及女子團體也奪冠，其中男單冠軍馬龍獨攬2面金牌更是創造歷史，成為擁有5面奧運金牌的大陸桌球界第一人。

東京奧運閉幕式將於8日晚間舉行，中國大陸體育代表團的掌旗手已經確定由田徑運動員蘇炳添擔任。蘇炳添在東奧參加了男子100公尺和男子4X100公尺接力兩項比賽，在100公尺半決賽中，蘇炳添以9秒83的成績打破亞洲紀錄、排名第一進入決賽，成為大陸首位進入男子100米決賽的運動員。

▼田徑選手蘇炳添將擔任閉幕掌旗手。（圖／路透社）

▲▼中國蘇炳添。（圖／路透）

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