中華隊「奪2金4銀6銅」強棒豐收　鄉民卻嘆鬼島1隱憂：需改進

▲國手穿金戴銀，表現超棒。（合成圖／路透）



網搜小組／劉維榛報導

東京奧運將在明（8日）落幕，而今日中華隊女子高爾夫球進行最終第4回合，可惜徐薇淩、李旻無緣站上頒獎台，分別以並列第15和第34名收場，等於也劃下中華隊征戰之旅，本屆總計奪下2金4銀6銅，其中有6項目更是頭次奪牌，堪稱「最強中華隊」，全球獎牌榜列暫居第29名。

不過，中華隊出發東奧時，因經濟艙之亂與住3星旅館的兩大風波，讓全台民眾氣炸，所幸國手們情緒沒受太大影響，開幕隔天也就是24日，「柔道男神」楊勇緯就在東奧柔道男子60公斤級奪銀，是台灣史上首面柔道獎牌，也替中華隊奪牌揭開序幕。

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▲楊勇緯奪銀，連日本網友也暴動。（圖／達志影像／美聯社）



▲「跆拳道甜心」羅嘉翎 。（圖／體育署）

7月25日再傳捷報，年僅19歲的羅嘉翎首度站上奧運舞台就奪銅，她在賽場上的可愛模樣，讓許多人留下深刻印象，被譽為國民女友。

▲射箭男團魏均珩、湯智鈞和鄧宇成奪銀。（圖／體育署提供）



到了7月26日，中華隊射箭男團魏均珩、湯智鈞與鄧宇成，一路過關斬將，最終以積分以0比6不敵「大魔王」韓國，拿下銀牌，是中華射箭男團繼2004年雅典奧運後，暌違17年再次拿下獎牌，並列射箭隊史最佳成績。

▲林昀儒、鄭怡靜咬銅牌合拍 。（圖／體育署）



7月26日同一天，鄭怡靜、林昀儒以桌球混合雙打，一舉摘下銅牌，這也是睽違20年後，中國對在奧運桌球項目奪牌。有趣的是，鄭怡靜第二度叩關奧運奪牌，激動落淚，哽咽受訪表示：「當下好想大哭一場。」沒想到看見林昀儒的臉，情緒完全不見，她賽後破涕為笑，「他不給我抱，給我推走。」

▲郭婞淳抓舉236公斤。（圖／路透）



7月27日金牌出現了，「舉重女神」郭婞淳以總和236公斤的超狂成績，替台灣摘下首面閃亮亮金牌，更刷新奧運紀錄，郭婞淳也完成個人「金滿貫」壯舉。

▲女子舉重奧運銅牌陳玟卉返台，受到民眾熱烈歡迎。（圖／林敬旻攝）



7月27日晚間，黑馬陳玟卉在女子64公斤級也有好表現，在激烈的競爭中脫穎而出，為中華隊再進帳1銅。

▲「麟洋CP」搭機返台時，還有幻象2000伴飛。（圖／記者林敬旻攝）



7月31日第二面金牌出爐，「麟洋CP」王齊麟、李洋，以直落2輕鬆打敗中國「雙塔」劉雨辰與李俊慧，替台灣奪下首面奧運羽球金牌。

▲潘政琮與「桿弟」妻子林盈君甜蜜奪銅。（圖／苗栗縣政府提供）



8月1日，台灣「高球一哥」潘政琮進行最終輪，歷經驟死賽，經過一番激烈廝殺，從倒數第3「逆轉摘銅」，是台灣高球史上第一面奧運獎牌。

▲李智凱摘銀，獎金獲加碼的395萬元。（圖／路透）



8月1日「鞍馬王子」李智凱擺脫在里約奧運落馬的陰霾，在東奧挑戰6.700難度並且完美執行，以總分15.400完美落地，為我國奪下奧運史上首面體操銀牌。

▲戴資穎PK陳雨菲「銀」恨！（圖／翻攝戴戴資穎臉書）



8月1日晚間更是全民激奮，球后戴資穎PK中國陳雨菲，可惜雙方鏖戰81分鐘，最終小戴以3分之差奪得銀牌。而時隔6天後，戴資穎在IG寫下826字感性文，坦言不甘心，但印象最激烈的對戰賽，反而是8強那天，「輸了第1局之後……第2局到了中後段11分之後，還是處於落後的狀態，想著難道我的第3次奧運就要這麼結束了嗎？怎麼可以！」

▲黃筱雯奪銅。（圖／體育署提供）



8月4日，世界排名第3的台灣拳擊女將黃筱雯在51公斤級4強戰上，雖0比5敗給土耳其薩克洛盧（Buse Naz Cakiroglu），無緣晉級，但仍獲得銅牌，是台灣拳擊第一面獎牌，意義重大。

8月5日，空手道好手文姿云在女子55公斤量級拿下銅牌，賽後也傳出她已接受男友徐瑋駿的求婚，但她盼望大家多多關注東奧選手，不要因她個人私事而失焦。

▲文姿云空手道奪銅，替台灣在本屆奧運拿下「第十二面獎牌」！（圖／體育署提供）



關於獎金部分，本站曾報導《發出1.6億！一張圖看「27位國手領多少獎金」 有1項目加碼350萬》，加上文姿云奪銅後，將會有7人可獲得500萬獎金。統計至6日，國光獎金將會發出1億6825萬元，分別有3人獲得2000萬元、6人獲得700萬元、7人獲得500萬元、3人獲得300萬元、11人獲得150萬元、2人獲得90萬元，以及體操一共加碼的395萬元。

PTT網友熱烈狂呼之餘，也呼籲政府未來對選手的培育環境給予改進，「歷屆最佳，選手辛苦了」、「雙位數獎牌很棒」、「提高預算外，錢也要用對地方」、「 不管有沒有得牌，每個選手都很棒」、「選手超棒，台灣體育環境的確要加油」、「可惜戴資穎和李智凱沒奪金」、「謝謝台灣選手、教練還有後勤團隊們」、「如果去程都坐商務艙起碼再進帳好幾面獎牌」。

▼奧運奪牌獎金一次看。（圖／ETtoday製）

