制服歹徒免近身搏鬥！花蓮新警械 「拋射式電擊器」將上路

▲▼花蓮縣警局舉辦拋射式電擊器教育訓練，教學拋射式電擊器使用方式。(圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為了讓同仁執勤時多一分保險，日前花蓮縣警察局舉辦拋射式電擊器教育訓練，由縣警察局巡佐及廠商教學拋射式電擊器使用方式，提升員警執勤安全，增加執勤技能。

有鑑於社會環境迅速變遷，近年來員警執勤時常需處理酒醉、精神病患等民眾，一不小心就可能遭到不理性民眾攻擊，有些民眾暗箭難防，身上可能藏有棍棒、刀械武器，使得員警執勤時不小心遭受攻擊案件層出不窮，輕則擦傷、重則犧牲寶貴生命。

玉里分局表示，拋射式電擊器為警械之電氣器械一種，屬於核定的警械，有效射程為6.5公尺以上，在與歹徒近身搏鬥時，能有效嚇阻制伏歹徒，將傷害降至最低同時又符合比例原則。

▲拋射式電擊器有效射程為6.5公尺以上，在與歹徒近身搏鬥時，能有效嚇阻制伏歹徒。

花蓮縣警察局日前特別在疫情下降為二級時，在玉里分局禮堂舉辦教育訓練，各分駐、派出所各派幹部參與，希望藉由母雞帶小雞的精神，將所學的技能帶回派出所，並藉由互動、討論方式期望能教學相長，使同仁日後出勤時針對瞬息萬變的情況都能從容以對，並發揮拋射式電擊器的最大效率。



玉里分局長陳蔚文表示，花蓮縣警察局本次分配給各分駐、派出所的拋射式電擊器共30隻，期許日後警方執勤時更有能力保護自身，讓人身安全增添保障。同仁執勤時常會遇到突發狀況，這次配發的裝備加上同仁平時精實訓練，才能駕輕就熟發揮最大效益，面對各種突發情況都能勝任，才有能力保護自身及人民安全。

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