美染疫孩童恐怖後遺症！　認知錯亂、上課疲倦「腦中一片空白」

▲ 紐約兒童接種疫苗。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒至今在全球造成2億人染疫，儘管其中1.8億人已經痊癒，仍有許多人飽受「長期新冠」（Long COVID）困擾。美國各地學童正準備重返校園之際，部分曾染疫的孩童受到後遺症所苦，難以從神經、身體不適症狀中恢復，嚴重影響課業。

《紐約時報》8日報導，研究估計，10%至30%成人可能出現長期新冠，受影響的孩童比例目前數據不一。美國國立衛生研究院院長柯林斯（Francis Collins）4月援引一項研究指出，11%至15%染疫青少年最終會出現長期新冠，對學業表現的影響可能相當嚴重。高傳染性Delta變異株擴散之下，12至17歲族群完整接種比例低於50%，加上12歲以下兒童甚至無法接種，令年輕患者面臨風險。

醫生指出，輕症或無症狀的年輕人也可能經歷長期後遺症，影響其學業、睡眠、課外活動與日常生活。美國國立神經疾病與中風研究所神經系統感染科主任納特（Avindra Nath）說明，「潛在影響很大。他們正處於性格形成時期，一旦開始落後就會非常困難，因為孩子們也會失去自信。這是個惡性循環。」

▲ 美國疫情在Delta病毒影響下回升。（圖／達志影像／美聯社）

15歲高中生葛羅根（Will Grogan）是一名童子軍，熱愛網球和語言學習，課堂上總是積極進取，去年10月確診新冠肺炎，長達35天幾乎無法下床，頭暈目眩到不得不坐著洗澡，痊癒後重回學校上課，卻無法擺脫疲勞、嚴重腿痛症狀。

腦霧讓葛羅根上數學課時看見「數字從紙上飄出來」、忘記交作業、在英文作業中使用法文，前一天才讀過的生物課本隔天變得完全陌生，面對曾經能夠快速回答的問題，腦中也一片空白，然而這只是他經歷的眾多認知錯亂問題的一部份，令他沮喪問道，「我還能當回一個好學生嗎？因為這真的非常可怕。」

根據美國兒科學會（AAP），美國有近420萬年輕人染疫，感染初期就住院治療或幾周後演變為兒童多器官發炎症候群（MIS-C）的比例相對較低。但醫生估計，可能有更多人出現長期新冠。

▲ 美國多地解封後重頒口罩令。（圖／路透）

波士頓兒童醫院正研究長期新冠，神經感染疾病專家威爾森墨菲（Molly Wilson-Murphy）說明，「我們看見疲勞、頭痛、腦霧、記憶及注意力低落、睡眠障礙、嗅覺及味覺變化等問題」，多數患者為當初沒有住院的染疫孩童，在家中康復後卻出現擺脫不了的症狀，或者看似已經好轉，卻在幾周或一個月後出現症狀。

巴爾的摩甘乃迪克里格研究所（Kennedy Krieger Institute）兒科主任莫羅（Amanda Morrow）指出，盡早接受治療可能有助康復，需要與多名專家及方法多管齊下，包括運動、認知行為療法、睡眠矯正及藥物治療。墨菲提到，「我們目前沒有更好的預測方法來得知誰會受到影響、影響多大、康復多快，沒有任何妙方。」

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