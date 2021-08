雷雨轟炸！公寓電梯進水「淹到脖子」快滅頂　1男2女求救片曝光

記者張寧倢/編譯

美國內布拉斯加州(Nebraska)近日暴雨滂沱,奧馬哈市(Omaha)更是面臨嚴重淹水,除了道路變成河流造成車輛泡水外,更有民眾受困電梯內,大水從通風口灌進來,越淹越高,脫困前甚至已經淹到脖子,其中一名女子被迫站在電梯扶手欄杆上避難,他們也拿起手機拍下這段恐怖影片。

▲美國奧馬哈市民眾受困電梯,淹水淹到脖子超驚險。(圖/翻攝自YouTube/KETV NewsWatch 7)

台灣近日受「原盧碧」颱風的熱帶低壓影響,全台多地出現淹水災情,桃園蘆竹區一棟活動中心更是因為大雨出現電梯漏水的情況。然而,美國內布拉斯加州的民眾遇到的情況更加嚴重,當地7日降下暴雨,雨勢又快又急,導致奧馬哈的市中心淹水成災,男子湯尼(Tony Luu)與另外兩名女子於晚間10時搭電梯下樓,到達一樓時電梯門還沒打開,大水已經從通風口與底下門縫洩進內部。

⚡ Lightning ⚡ slow-mo from last night in Omaha! User submitted. pic.twitter.com/8i6pnnSGvv