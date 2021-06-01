保護旅客、員工！桃機全面深度清消　「清潔大軍」每小時就消毒一次

▲桃園機場加強深度清消，清潔人員每小時就會清消一次，任何細節角落，包括電梯按鈕、扶手等等都不放過，要確保所有民眾與工作人員都能安全無疑慮，也對機場感到放心。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者張凱喨）

記者陳珊珊／桃園採訪報導

清潔人員大陣仗仔細消毒，每小時就重覆一次！近日台灣新冠肺炎疫情嚴峻，全民力拚防疫的同時，身為「國家門戶」的桃園機場也積極採取作為，全面加強、加深清消作業，民眾會直接觸摸到的物件，像是電梯按鈕、充電設備等任何細節角落一律不放過！

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▲清潔人員大陣仗仔細消毒，每個小時就會清消一次。（圖／記者張凱喨攝）

▲任何細節角落，像是電梯按鈕都會仔細消毒，確保工作人員與旅客安全無疑慮。（圖／記者張凱喨攝）

桃園機場公司副總經理洪玉芬表示，「我們每個小時就會清消一次，下午4:30則是在機場的全部員工一起清消，除了提高清消頻率，我們也加強深度，任何死角、隙縫都會好好清消，只要是工作人員與旅客會碰觸到的相關物品，如：櫃檯、扶手、行李推車、牆壁與廁所等地方，我們都會加強深度清消。另外，只要有旅客下飛機，也會有清潔人員在一旁跟著清消」。

▲桃園機場公司副總經理洪玉芬。（圖／記者張凱喨攝）

而提供居家檢疫者從國門到家門，點對點交通服務的「桃園機場防疫車隊」也做足了萬全準備，司機上工前需要先量額溫，確認身體狀況沒問題，乘客則是需要全身仔細消毒，正面、背面與行李都得噴上酒精，桃園機場公司也制定了標準作業程序，要求防疫車隊務必遵循。

▲搭乘桃園機場防疫車隊的旅客在上車前得先全身消毒，包含隨身包包與行李都得噴上酒精。（圖／記者張凱喨攝）

桃園機場公司副總經理洪玉芬說明，「搭乘防疫車隊的乘客下車以後，司機們會找個適當的地方，用酒精將全車擦拭消毒，並規定回程不能載客。另外他們現在有使用一個空中排班系統，以避免司機排班群聚問題」。

▲乘客下車後，司機會先到適當的地方以酒精將全車擦拭消毒一遍，且回程不載客。（圖／記者張凱喨攝）

▲桃園機場防疫車隊駕駛梁順富。（圖／記者張凱喨攝）

桃園機場防疫車隊駕駛梁順富說明防疫車隊的消毒配備，「我們有一台臭氧機做消毒，在車上開啟後，將車內空氣循環開到最大，能夠讓整個車內做循環消毒，包含儀表板、皮椅、天花板，甚至冷氣系統管路都能夠很徹底的殺菌與消毒。另外還有3D消毒，它開啟後整個車內都會是煙霧，帶點淡淡的柑橘香，有效消毒之外，也能讓車內空氣變得更芬芳」。

▲▼桃園機場防疫車隊使用臭氧消毒機與3D消毒機進行車內全面清消。（圖／記者張凱喨攝）

每一個防疫環節都謹慎用心，自疫情爆發以來，桃園機場全力防堵疫情進入國內，現在全國三級警戒期間更積極加強作為，要確保所有民眾與工作人員都能安全無疑慮，也對機場感到放心。

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