情侶「幽靈瀑布」玩水被困！警消救援一個個護背拉抬回　驚險脫困

▲王男與女友戲水因溪水湍急受困。（圖／大溪警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

王姓男子與女友8日前往桃園市復興區三光里復華部落下方幽靈瀑布戲水，因河水暴漲湍急受困，警、消獲報後立即組成搜救隊伍前往搜救，搜救隊伍穿救護衣溯溪前往救護，王男2人身著救護衣一個個護背拉抬有驚無險順利回對岸。

▲溪水暴漲不利救援。（圖／大溪警分局提供）

大溪警分局表示，王男與賀女為朋友關係，今日上午前往桃園市復興區三光里復華部落下方幽靈瀑布戲水，不料溯河至對岸後河水暴漲水流湍急，因而受困無法返回，便撥打119請求警消救援。

警方獲報後立即偕同巴陵消防分隊及義消共15人組成搜救隊伍前往搜救，搜救隊伍於12時許與救護對象接觸，經現場分析後，警、消決定以（身體護背）、穿救護衣溯溪前往救護，被救護者著救護衣一個個護背拉抬回對岸，於13時許安全抵達復華道路，被救護者即自行駕車返回。

▲▼警、消以身體護背、穿救護衣溯溪前往救護，被救護者著救護衣一個個護背拉抬回對岸。（圖／大溪警分局提供）

警方呼籲，颱風期間前後時常伴隨豪大雨發生，容易造成河水水位突然暴漲，民眾於颱風期間應注意天候，切勿至河川、溪流等地戲水，以免發生危險。

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