輕颱盧碧直搗中國再闖台灣！專家認證史上第一例　氣象局說話了

▲盧碧颱風路徑變幻莫測，亞洲氣象史上罕見。（圖／氣象局）

記者許維寧／台北報導

輕度颱風盧碧日前先登陸中國廣東一帶，之後減弱為熱帶性低氣壓行經台灣海峽後再登陸台灣。今（8/8）有民眾詢問氣象專家彭啟明，該路徑是否為首例，彭啟明證實確實是亞洲氣象史上首例。但中央氣象局則說明，颱風先登陸中國後登陸台灣確實為首次，但每個颱風路徑均不同，行經台灣海峽的颱風過去也有幾例，特別強調意義不大。

盧碧颱風日前於中國廣東登陸，受地形破壞後減弱為熱帶性低氣壓，之後行經台灣海峽於竹苗一帶登陸台灣，並於昨日出海，今日凌晨於海面上重組結構，再度回魂增強為輕度颱風。

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今有民眾詢問彭啟明，盧碧颱風先登陸中國再登陸台灣的路徑是否為亞洲氣象史上第一次出現？彭啟明也隨即表示，「是的。」

天氣風險公司總經理彭啟明稍早也於臉書表示，團隊找了不少資料，發現是較有可信度的颱風紀錄是1950年後，第一個侵襲中國再轉來侵襲登陸台灣的颱風。

中央氣象局預報員張承傳接受《ETtoday新聞雲》電話訪問時則說明，若滿足先從中國大陸登陸，隨後再登陸台灣兩條件者，盧碧颱風確實為第一例。但近年與盧碧颱風路徑相似、行經台灣海峽的颱風還包括2012年的泰利颱風以及2002年娜克利颱風，嚴格來說，每個颱風的路徑都不一樣，特別強調盧碧的路徑則無太大意義。