許智傑再嗆朱立倫拚選舉不顧防疫　「造成破口他承擔得起嗎」

▲朱立倫到新竹跑攤，被質疑不符防疫規定。（圖／取自朱立倫臉書）



記者林銘翰／台北報導

前國民黨主席朱立倫宣布參選國民黨主席，日前卻傳出在新竹市違反防疫室內相關指引。對此，民進黨立委許智傑8日痛批，朱立倫只顧自己主席選舉、不顧防疫規定，「萬一造成防疫破口，他承擔得起嗎」。

朱立倫6日拜訪新竹市議會，事後在臉書粉絲專頁曝光與國民黨在新竹基層民意代表的聚會照片，照片中室內人數多達20人以上，且會議室桌上還擺放著食用完的水果餐盒，遭質疑違反目前室內聚會的防疫規定。

許智傑8日受訪時表示，朱立倫前天跑到新竹市議會拉票，中午用餐被檢舉室內餐廳人數超過50人，沒有採用梅花座、又沒有使用隔板，朱立倫只顧自己主席選舉、不顧防疫規定，令人痛心，「萬一造成防疫破口，他承擔得起嗎？」

此外，許智傑也說，朱立倫昨天在臉書PO出一張鳳山溪旁護岸塌陷的圖片，然後就開始唱衰高雄、透過吹捧前高雄市長韓國瑜吸收「韓粉」，作為對他參選黨主席的支持，「他這種做法我實在是不認同」。

許智傑指出，朱立倫自己當過行政首長，不能因為一時天災就否定地方政府，「我相信他非常清楚」，這次竟然為了自己參選黨主席而唱衰高雄，高雄市長陳其邁做事比他強多了，希望任何國民黨要參選黨主席的候選人，大家都不要唱衰高雄，靠自己認真努力做事卡實在。