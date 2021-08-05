朱立倫專訪放鳥！王淺秋怒酸「領教朱式風格」：沒把別人放眼裡

▲朱立倫宣布參選國民黨黨主席。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨前主席朱立倫宣布參選黨主席，挑戰尋求連任的現任主席江啟臣，形成「朱江對決」態勢。前高雄市新聞局長、資深媒體人王淺秋5日專訪江啟臣時透露，朱立倫幕僚要她預留周四、五的時間給他，不料到前一晚才突然告知「另有專訪」而拒絕，讓她怒轟這是「挑三揀四」的朱式風格，沒把別人放在眼裡，「還是江啟臣對她尊重、溫暖」 。

王淺秋表示，原先空出周四、周五的時間給朱立倫後，對方一直未給決定，直到4日傍晚4、5點，朱的幕僚才說已經安排別人的節目，讓她差點開天窗，趕緊臨時聯繫江啟臣幫忙，並大讚江「尊重、溫暖」，甚至不搭高鐵，改在車上視訊連線，「這就是感受的落差」。

▲前高雄市新聞局長、資深媒體人王淺秋。（圖／資料照）

王淺秋指出，她可以接受受訪者選擇要上的節目，但不該把資源都攬在自己手中，把別人的節目卡在最後時間，再依自己高興來挑一台上，「所以你的行程最重要，別人的行程都不重要，別人的節目都不重要，是這樣子的一個概念嗎？只有他自己的問題才最重要，沒把別人的問題放在眼裡？」

王淺秋直言，線上也很多朋友說朱立倫的「換柱」事件仍深植人心，包括現在出來選國民黨主席，也被質疑為什麼過去沒出來？而她這次才領教了「朱先生的朱式風格」，一個專訪還要被挑三揀四做挑選，害她差點被來賓開天窗，很不舒服，雖然可能是朱立倫幕僚的問題，但起碼應提早做決定。

▲朱立倫5日接受黃暐瀚的廣播專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）

對此，朱立倫5日上午也致電王淺秋表達歉意，並轉達朱立倫辦公室發言人凌濤的話，表示「回覆訊息太慢，造成淺秋姐不便，真心感到抱歉」、「淺秋姐是他敬重的前輩」等。據了解，凌濤因中耳炎引發身體不適，甚至已產生腦膜發炎的風險，已安排住院觀察5天，因此才不及與王淺秋告知，事後將當面向她致歉。

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