高鐵苗栗邊坡崩落空拍照曝！20公尺寬缺口...土石快貼上軌道

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

台灣高鐵苗栗地區靠近通霄鎮坪頂路段7日因暴雨導致軌道旁邊坡被沖毀，土石入侵，高鐵昨日午後緊急宣布苗栗、台中路段禁行，歷經約一整天的搶修，終於在8日凌晨4點多宣布恢復單線雙向通行。有民眾拍下空拍圖，原本軌道旁綠油油的草皮邊坡，少了一大塊，幾乎貼齊軌道，還好昨日緊急發現異常才未釀成大災害。



▲有民眾空拍下高鐵旁邊坡崩塌入侵軌道的畫面，怵目驚心。（圖／讀者提供，下同）



從空拍圖可以見到，沿著鐵軌的坪頂路段旁邊坡原本應該是一片綠油油的草皮邊坡，寬約20公尺的長形邊坡，一旁還有零星民宅，就在畫面中空了一大塊，被沖刷出來的大量泥土甚至突破鐵軌護欄，幾乎就要碰到軌道上，也不禁令人害怕，若是事發當時正好有運行經過的列車，後果真的不堪設想。

▲▼不少遊客看見邊坡被沖塌的慘狀都捏把冷汗。

當地民眾說，聽到高鐵軌道旁邊坡滑落非常意外，同時用空拍機拍下空拍畫面，空拍全景將坍塌的邊坡完全顯露出來，相當驚悚。

高鐵則表示，今日凌晨恢復單線雙向通車，而沖毀的東邊工程人員仍繼續搶修中，對於雙線恢復的時間仍無法預期，僅表示工程人員會以專業考量，一切以安全為首要。

▲▼寬約20公尺的邊坡草皮沿著軌道延伸，而崩塌的這塊缺口已經沖壞護欄，幾乎要漫上軌道。

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