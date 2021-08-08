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4縣發布「大規模崩塌」紅色警戒！　16縣土石流紅黃警戒481條

▲受大雨影響，來義鄉多處道路被土石流沖入，交通受阻 。（圖／取自來義鄉公所臉書）

▲受大雨影響，來義鄉多處道路被土石流沖入，交通受阻 。（圖／取自來義鄉公所臉書）

記者許展溢／台北報導

農委會今（8日）中午調降土石流紅色警戒為358條，分布於7縣31鄉118村，黃色警戒123條，分布於9縣23鄉50村，紅黃警戒共481條，同時發布大規模崩塌紅色警戒4處，分布4縣4鄉4村，大規模崩塌黃色警戒1處，分布1縣1鄉1村。

358條土石流紅色警戒，分布於台中市和平區達觀里、自由里、南勢里、天輪里、博愛里，太平區頭汴里，南投縣仁愛鄉新生村、互助村、南豐村、親愛村、萬豐村、法治村、發祥村，埔里鎮蜈蚣里，魚池鄉五城村，國姓鄉長流村、長豐村、大旗村、乾溝村、柑林村、南港村、北港村、長福村、福龜村、大石村，中寮鄉和興村，竹山鎮瑞竹里，鹿谷鄉內湖村，水里鄉新興村，信義鄉羅 娜村、神木村、同富村、望美村、自強村。

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台南市南化區關山里、玉山里，屏東縣霧臺鄉霧臺村、阿禮村，三地門 鄉青葉村、青山村、安坡村、口社村、達來村，瑪家鄉北 葉村、佳義村、瑪家村、涼山村，泰武鄉萬安村、佳平村、平和村、泰武村，萬巒鄉新置村，來義鄉來義村、義林村、古樓村、丹林村、文樂村、望嘉村，高雄市那瑪夏區達卡努瓦里、瑪雅里、南沙魯里，甲仙區小林里、關山里、和安里、大田里、東安里、西安里，杉林區木梓里、 集來里，美濃區中圳里、福安里、獅山里、廣林里，桃源 區建山里、梅山里、復興里、桃源里、勤和里、拉芙蘭里、高中里，六龜區寶來里、文武里、大津里、中興里、 興龍里、新發里、荖濃里、六龜里，茂林區多納里、茂林里、萬山里。

▲▼農委會調降土石流紅色警戒為358條。（圖／水土保持局提供）

▲農委會調降土石流紅色警戒為358條。（圖／水土保持局提供）

雲林縣古坑鄉華山村、桂林村、草嶺村，嘉義縣梅山鄉龍眼村、瑞里村、太和村、瑞峰村，竹崎鄉文 峰村、緞繻村、光華村、中和村、復金村，大埔鄉永樂 村、茄苳村、大埔村、和平村，阿里山鄉豐山村、來吉村、樂野村、達邦村、里佳村、山美村、茶山村、新美村、十字村，中埔鄉東興村、中崙村等，7縣（市）31鄉（鎮市區）118村（里）。

4處大規模崩塌紅色警戒，分布於台中市和平區 達觀里，南投縣國姓鄉南港村，高雄市茂林區萬山里，屏東縣來義鄉來義村等，4縣（市）4 鄉（鎮市區）4村(里)。

123條土石流黃色警戒，分布於台中市新社區福興里，太平區興隆里、光隆里、黃竹里、東汴里，和平區 梨山里，南投縣仁愛鄉春陽村、精英村，埔里鎮南村里、 桃米里、成功里、福興里，水里鄉車埕村，中寮鄉廣福村、福盛村、清水村，名間鄉仁和村，鹿谷鄉鳳凰村，信 義鄉明德村、自強村、同富村、東埔村，台東縣達仁鄉南 田村、安朔村，大武鄉尚武村、南興村，台南市白河區仙草里、關嶺里，東山區南勢里，楠西區密枝里、照興里、 龜丹里、灣丘里，屏東縣春日鄉力里村、歸崇村，苗栗縣 泰安鄉八卦村、士林村、象鼻村、梅園村，高雄市旗山區 東平里，雲林縣古坑鄉樟湖村，嘉義縣梅山鄉圳南村、安 靖村，竹崎鄉桃源村、塘興村，番路鄉公興村、公田村， 中埔鄉東興村、石弄村、瑞豐村等，9 縣（市）23鄉（鎮市區）50村（里）。

▲受大雨影響，來義鄉多處道路被土石流沖入，交通受阻 。（圖／取自來義鄉公所臉書）

▲農委會強調，地方政府應針對警戒區域進行疏散避難勸告。（圖／取自來義鄉公所臉書）

1處大規模崩塌黃色警戒，分布於嘉義縣竹崎鄉 塘興村等，1縣（市）1鄉（鎮市區）1村（里）。農委會強調，以上警戒，地方政府應進行疏散避難勸告。

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