「兒子說父親節也是我的節日」　黃珊珊談母兼父職感觸

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

今天是8月8日父親節，台北市副市長黃珊珊也在臉書發文，祝大家父親節快樂外，也提及自己的警察父親和母兼父職的感觸。

黃珊珊父親是一名警察，黃珊珊今在臉書發文表示，自己的父親過世多年，小時候印象中的爸爸都不在家，因為當警察很辛苦，工作時間很長，很多人都錯過小孩的成長，但是家裡哥哥姐姐都比自己大十幾歲，「每個都可以管我，常覺得自己有四五個爸爸管，所以我常常叛逆不想被人管。」

今天是父親節，黃珊珊表示，每一位爸爸都很愛孩子，但很難像母親一樣完整表達對孩子的愛，其實應該是孩子要及時表達對父母親的愛，現在自己已經沒有機會直接面對爸爸說話，只能每年到廟裡為他燒庫錢、到五指山軍人公墓去跟他聊聊天，「我想爸爸在天上，也會一樣眷顧我們一家。」

黃珊珊與香港籍老公羅展鴻於2016離婚，外傳因為黃珊珊常常忙於公務，加上老公常港台兩地奔波，以及對教育看法不一，最後才走上離婚一路。當時黃珊珊僅說，這是個人私事謝謝。而她的兒子出生於2001年，今年已20歲。

對於自己的兒子，黃珊珊表示，當了母親才知道爸爸媽媽有多難當，成為單親媽媽以後，有一次兒子跟自己說父親節快樂，他知道母兼父職的單親媽媽更辛苦，要扛家計還要照顧孩子，雖然他還是很介意別人的眼光，也會偶而難過，「但是他說父親節應該是我的節日，突然覺得他特別懂事，哈哈！」