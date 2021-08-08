88節前夕把父親趕出家門！　無賴男揚言自焚還咬傷2員警

▲黃男是家中老么，先後氣走2個哥哥，父親節前夕又將父親趕出門。（示意圖／123RF）

文／中央社記者趙麗妍台中7日電

父親節前夕，台中市1名年約40多歲的黃姓男子，今天晚上與父親因金錢爭吵，竟將父親趕出家門，自己反鎖在屋內揚言自焚，警方破門而入以辣椒水制伏黃男，強制送醫。

台中市第四警分局今天晚間接獲民眾報案，南屯區大墩一街一棟透天厝，黃姓父子疑似發生金錢糾紛，雙方爭吵不休，黃男竟將父親趕出家門，將自己反鎖屋內，揚言要潑汽油自焚，黃父趕忙報警求援。

消防局出動消防車、救護車現場等候，警方趕抵到場時，只見黃父遭反鎖門外，黃男在屋內情緒激動，堅決不肯開門，還一度揚言要潑汽油自焚。

警方自另棟大樓進入，吸引黃男注意，消防人員自樓下破門，未料，2員警進入時被黃男發現，警方想要壓制黃男，反遭黃男咬傷右手臂，員警只好使用辣椒水制伏，因黃男體型壯碩，壓制過程中，員警的手腳、眼角都受傷，仍負傷合力將黃男制伏。

因黃男體型壯碩，一般的手銬無法銬上他的雙手，員警只好拿出攜帶的腳鐐，才順利將黃男制伏，強制送醫，目前無大概，警方派員戒護中。受傷的2名員警也送往另家醫院治療，經包紮後無礙。黃男潑灑的液體經查為清潔劑。

黃男家屬表示，黃男與黃父疑似為了分家產而起了口角衝突，黃男為家中老么，平日遊手好閒，2名哥哥無法忍受搬離家。黃父事後清裡凌亂的屋內，他淚流滿面表示，「明天是父親節，他今天卻送我這樣的禮物」。