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PTT停機13hrs鄉民崩潰！　一看日期驚見3巧合：開始有戒斷症了

渣男,滑手機,交友軟體,單身狗,談戀愛,痴漢。（圖／記者李佳蓉攝）

▲PTT今天停機13小時。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者黃可昀／綜合報導

批踢踢實業坊（Ptt.cc） 今天（8）進行機房檢驗工程，暫時停止服務，雖然有提前預告，不過鄉民今天一早打開PTT仍相當錯愕，紛紛湧入臉書粉專留言，也發現PTT檢驗的日期竟然存在許多意外巧合。

PTT昨天預告「8/8停機公告」，為了配合高壓電設備年度檢驗，所以今天會暫時停止服務一天，時間是 5：00至 18：00，下午6點過後PTT就會恢復正常運作，停機的這段時間PTT、PTT2、PTT網頁板無法使用。

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鄉民得知PTT停機13小時後，崩潰地到粉專留言，「為了避免戒斷症候群，我決定睡覺時間從早上5點到下午6點」、「才剛關機，我的手已經開始在抖了...」、「我老了但還是很崩潰，批踢踢不是只有八卦版和政黑版好嗎？這2個版真的群魔亂舞」、「天啊停機好崩潰，現在很需要奧運版阿」、「不到一小時已經開始有戒斷症了」。

也有人注意到日期的巧合，今天8月8日是東奧賽事最後一天，也是一年一度的父親節，還剛好是農曆7月鬼門開第一天，同時PTT也選在今天年度檢驗，鄉民忍不住哀嚎「父親節，鬼門開現在再多加一個世界末日....」、「還好奧運閉幕前就回來了」、「鬼門開，鬼跑出來；Ptt關，酸民滿出來」。

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