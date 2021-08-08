　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

啃老男要不到錢嗆自焚　警消破門噴辣椒水！副所長遭咬傷

記者李忠憲／台中報導

父親節禮物竟是自焚？黃姓男子在家無所事事當啃老族，7日晚間向父親要錢不成，竟將自己反鎖透天厝屋內揚言要潑汽油自焚，警消合力破門，用辣椒水制伏體重破百公斤的黃男，派出所副所長蔡明松等2警也掛彩，所幸無大礙。警詢後將依妨礙公務等罪嫌送辦。

▲▼警消破門壓制揚言要自焚的啃老男。（圖／民眾提供）

▲啃老男遭壓制上手銬、腳銬，準備上擔架送醫。（圖／民眾提供，下同）

昨日晚間8點許，第四警分局大墩派出所獲報，南屯區大墩一街一戶民宅有糾紛，副所長蔡明松立刻率領警員張思凱、林建豪、王佳玟、陳炯憲前往了解。員警到場時發現，現場為一名45歲黃姓男子，因情緒激動拒不開門，還將鐵門拉下，更嗆說要潑灑汽油自焚，員警立刻通報消防隊派員來破門。

▲▼警消破門壓制揚言要自焚的啃老男。（圖／民眾提供）

另外，蔡等人趁消防隊破門，吸引黃男注意，也偷偷從3樓頂樓進去屋內。結果體重破百公斤的黃男發現警察後，立刻強力反抗，員警拿出辣椒水噴灑，同時用臂盾上前成功壓制。過程中副所長右手臂遭咬傷，眼睛擦傷，另一名警員林建豪則是雙手及腿擦傷，所幸都沒有大礙。

▲▼警消破門壓制揚言要自焚的啃老男。（圖／民眾提供）

遭壓制的黃男先被上手銬及腳銬，之後他才乖乖配合，趴在擔架上由警消用束帶固定，在推上救護車，送往中國附醫治療。警方現場搜尋，發現黃男所稱的汽油其實是清潔液，狀況解除。

據了解，黃男平日無業無所事事，愛打手遊，經常向家人伸手要錢。黃父向警方說，當時因為房產問題兒子跟他發生口角，氣到說要潑灑汽油同歸於盡，他才趕緊報警，嘆氣說竟然在父親節送給他這種禮物。

第四分局長許明耀表示，在場員警英勇不顧受傷，壓制歹徒，化解危機，已指示同仁進行醫療關懷照顧。黃男涉犯妨礙公務、傷害、恐嚇罪嫌，將依法嚴辦。

清新果香、男女皆適合

【更多新聞】

鴨被偷燒他車報復！烈焰連吞19汽機車　台中「狗王」栽了

風雨催殘福壽山農場！滿地蘋果落果5成　雛鳥全身溼幸運獲救

顏寬恒「五代同堂」照祝賀父親節　網驚：工廠複製能力百分百

►燉滷熬煮輕鬆搞定的秘密

ET快訊
快訊／今明2天仍要防豪雨！　各地降雨趨緩時間出爐
巴黎奧運「刪減項目」曝　將衝擊台灣奪牌希望
快訊／台中知名梧棲新天地餐廳起火！　頂樓黑煙狂竄
拒絕開房錢AA制！妹子吐心聲「承受風險大」：只是為了滿足男友
快訊／虎林市場雞肉攤確診　8家人、9攤商PCR出爐
鍾麗緹23歲大女兒「半裸床照」曝光！　辣擠北半球+深V電暈網
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中和清穗公園2打1！3人雨中互毆摔成一團…幾小時後他吐血昏厥亡

快訊／梧棲新天地餐廳起火！頂樓黑煙狂竄　民眾嚇傻急報警

快訊／桃源希望之橋斷3部落成孤島　空勤直昇機出發「救命搶電」

暴雨+狂風轟炸墾丁！「3小時降150毫米」多處道路成泥河

逼社工回捐薪資！晚晴怒嗆網友：你的不幸是我們服務的契機

馬祖女工作遭兒猛拉開…下秒「土石狂瀉」險被活埋！她嚇壞：差10秒

啃老男要不到錢嗆自焚　警消破門噴辣椒水！副所長遭咬傷

台中22歲騎士下班與轎車碰撞　滑20公尺撞工地圍籬傷重不治

快訊／東勢77歲老農雨天巡菜園失蹤　警消搜救中

幼教女師慘被下藥性侵！　碩士男完事催起床：我要跟家人去吃飯

怕爆！垂耳兔挑戰給獸醫剪指甲 小短腿緊張狂抖「使出無影腳」

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

張柏芝和兒子索吻！穿細肩低胸衣疑走光　曝Quintus清晰正面…網讚：遺傳爸媽基因

豪雨炸高雄！桃源明霸克露橋斷裂　不敵洪水「整座解體」驚悚畫面曝

德國選手「金牌摔成31名」爆哭 馬術0分...馬匹耍賴不配合前進

頂流男星遭爆交往女粉絲「事後要求吃藥」　3暗示燒到楊洋！經紀人怒發聲

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

3男晨跑遭瘋狗浪襲擊釀1死1傷 餐飲董座骨折進ICU：謝謝關心

中和清穗公園2打1！3人雨中互毆摔成一團…幾小時後他吐血昏厥亡

快訊／梧棲新天地餐廳起火！頂樓黑煙狂竄　民眾嚇傻急報警

快訊／桃源希望之橋斷3部落成孤島　空勤直昇機出發「救命搶電」

暴雨+狂風轟炸墾丁！「3小時降150毫米」多處道路成泥河

逼社工回捐薪資！晚晴怒嗆網友：你的不幸是我們服務的契機

馬祖女工作遭兒猛拉開…下秒「土石狂瀉」險被活埋！她嚇壞：差10秒

啃老男要不到錢嗆自焚　警消破門噴辣椒水！副所長遭咬傷

台中22歲騎士下班與轎車碰撞　滑20公尺撞工地圍籬傷重不治

快訊／東勢77歲老農雨天巡菜園失蹤　警消搜救中

幼教女師慘被下藥性侵！　碩士男完事催起床：我要跟家人去吃飯

群馬縣200人「被確診」！PCR檢驗出包　政府證實有人住進醫院

接駁轉乘要2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種level

驚！牙周病患罹新冠「死亡率高8倍」　醫籲戴「隱形口罩」增保護力

淚灑全場！日本空手道名將喊「媽，我辦到了」　捧母親遺照摘金

前男友闖家「把7隻小貓丟下樓」　她開窗崩潰「全摔死遮雨棚上」

劉伊心二寶剃頭「儀式發生插曲」　曝古裝合照：老公最好父親節禮

屏東單日累積雨量破200毫米！今北部天氣先回穩　降雨趨緩時間出爐

「壞壞時最解嗨一句話」？7千則留言刷爆　最美博士聽這句笑到飆淚

米爾斯奧運場均19.6分領澳洲奪銅　美媒：籃網板凳暴徒

韓國奧運僅20面獎牌37年來最糟糕　韓媒批：檢討奧會

禮儀師幫女亡者腦漿撿乾淨　一看「身分證後6碼」愣：巧合？

社會熱門新聞

BMW國道事故　母緊抱5歲女兒遭撞飛路肩雙亡

不爽女友遭灌酒約談判　17歲少年脖子中刀亡

幼教女師慘被下藥性侵！　碩士男惡行曝光

國三5車連環撞　18歲女夾困車內慘死

狼父邀嫩妹躲雨　拐回家求愛不成強壓性侵

天道盟軍火庫被抄！驚見24把長短槍

洪水沖斷「希望之橋」　里長驚曝：上面恐有堰塞湖

即／瘋狗浪衝擊釀1死2傷！

土城街頭凌晨爆喋血　1男「胸口中刀」送醫

即／一家3口出門　母跟5歲女遭撞噴雙亡

快訊／梧棲新天地餐廳起火！頂樓黑煙狂竄

88節前夕把父親趕出家門！　他還咬傷2員警

桃園復興受土石流沖入民宅　急撤6戶13人

即／直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

更多熱門

相關新聞

馬英九曝66年前與父親合照　網驚呼：真的神複製

馬英九曝66年前與父親合照　網驚呼：真的神複製

今天是父親節，前總統馬英九在臉書PO出一張全家福老照片，當時父母35歲，僅有5歲的馬英九，表情嚴肅、抿著嘴站在姊姊們中間，相當可愛。不少網友驚呼，馬英九跟父親真的是同個模子印出來的。

蔣萬安挑戰奶爸鐵人三項　這些事都難不倒

蔣萬安挑戰奶爸鐵人三項　這些事都難不倒

暴雨+狂風轟炸墾丁！3小時降150毫米

暴雨+狂風轟炸墾丁！3小時降150毫米

Sandy父親節送吳宗憲千萬超跑！

Sandy父親節送吳宗憲千萬超跑！

「兒子說父親節也是我的節日」　黃珊珊談母兼父職感觸

「兒子說父親節也是我的節日」　黃珊珊談母兼父職感觸

關鍵字：

自焚啃老父親節警察消防

讀者迴響

熱門新聞

快訊／盧碧「回魂」復活了　大雷雨國家警報響

戴藍牙耳機！他電話講一半雙耳炸爛亡

109萬人「免費領五倍券」　資格曝光

教練「出拳揍馬」遭撤銷奧運資格

88節巧遇鬼門開！極陰年+極陰日　民俗專家談禁忌

宏匯廣場人潮爆！民眾「等1小時」取不了餐

張柏芝「單穿細肩帶背心」親兒子！網催：穿內衣

BMW國道事故　母緊抱5歲女兒遭撞飛路肩雙亡

競走選手烙賽噴滿腿　塞海綿走完50K

「中華台北」不存在！　美專家籲阻中國惡意影響

比織毛衣更圈粉跳水王子愛情故事

馬兒不配合！奪金熱門馬術0分爆哭

不爽女友遭灌酒約談判　17歲少年脖子中刀亡

全紅嬋爆紅　全家看門外景象傻眼

鬼月16項祭拜禁忌！　拜錯小心衰整年

更多

最夯影音

更多
怕爆！垂耳兔挑戰給獸醫剪指甲 小短腿緊張狂抖「使出無影腳」

怕爆！垂耳兔挑戰給獸醫剪指甲 小短腿緊張狂抖「使出無影腳」
我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

張柏芝和兒子索吻！穿細肩低胸衣疑走光　曝Quintus清晰正面…網讚：遺傳爸媽基因

張柏芝和兒子索吻！穿細肩低胸衣疑走光　曝Quintus清晰正面…網讚：遺傳爸媽基因

豪雨炸高雄！桃源明霸克露橋斷裂　不敵洪水「整座解體」驚悚畫面曝

豪雨炸高雄！桃源明霸克露橋斷裂　不敵洪水「整座解體」驚悚畫面曝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面