啃老男要不到錢嗆自焚　警消破門噴辣椒水！副所長遭咬傷

記者李忠憲／台中報導

父親節禮物竟是自焚？黃姓男子在家無所事事當啃老族，7日晚間向父親要錢不成，竟將自己反鎖透天厝屋內揚言要潑汽油自焚，警消合力破門，用辣椒水制伏體重破百公斤的黃男，派出所副所長蔡明松等2警也掛彩，所幸無大礙。警詢後將依妨礙公務等罪嫌送辦。

▲啃老男遭壓制上手銬、腳銬，準備上擔架送醫。（圖／民眾提供，下同）

昨日晚間8點許，第四警分局大墩派出所獲報，南屯區大墩一街一戶民宅有糾紛，副所長蔡明松立刻率領警員張思凱、林建豪、王佳玟、陳炯憲前往了解。員警到場時發現，現場為一名45歲黃姓男子，因情緒激動拒不開門，還將鐵門拉下，更嗆說要潑灑汽油自焚，員警立刻通報消防隊派員來破門。

另外，蔡等人趁消防隊破門，吸引黃男注意，也偷偷從3樓頂樓進去屋內。結果體重破百公斤的黃男發現警察後，立刻強力反抗，員警拿出辣椒水噴灑，同時用臂盾上前成功壓制。過程中副所長右手臂遭咬傷，眼睛擦傷，另一名警員林建豪則是雙手及腿擦傷，所幸都沒有大礙。

遭壓制的黃男先被上手銬及腳銬，之後他才乖乖配合，趴在擔架上由警消用束帶固定，在推上救護車，送往中國附醫治療。警方現場搜尋，發現黃男所稱的汽油其實是清潔液，狀況解除。

據了解，黃男平日無業無所事事，愛打手遊，經常向家人伸手要錢。黃父向警方說，當時因為房產問題兒子跟他發生口角，氣到說要潑灑汽油同歸於盡，他才趕緊報警，嘆氣說竟然在父親節送給他這種禮物。

第四分局長許明耀表示，在場員警英勇不顧受傷，壓制歹徒，化解危機，已指示同仁進行醫療關懷照顧。黃男涉犯妨礙公務、傷害、恐嚇罪嫌，將依法嚴辦。

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