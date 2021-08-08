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社會 社會焦點 保障人權

台中22歲騎士下班與轎車碰撞　滑20公尺撞工地圍籬傷重不治

記者白珈陽／台中報導

台中市太平區7日晚間發生一起死亡交通事故，22歲張姓男子下班騎車返家途中，於環中東路直行時遭林姓轎車駕駛撞擊，隨後連人帶車滑行近20公尺遠，撞上工地圍籬，經送往國軍總醫院搶救1小時仍不幸宣告不治。雙方酒測值均為0，詳細車禍原因警方正釐清調查當中。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲張姓騎士遭車撞擊，連人帶車撞向工地圍籬。（圖／民眾提供）

警方調查，騎士張男昨日晚間10時許沿環中東路往中山路四段方向行駛時，與同向車道欲右轉的林男（71歲）車輛發生碰撞，張男連人帶車撞向路旁工地圍籬，經消防人員送至太平國軍總醫院急救後，於同日晚間11時30分傷重宣告不治。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼張姓騎士撞上工地圍籬，送醫搶救不幸傷重不治。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

據悉，當時張男於飲料店打完工剛下班，正要騎車回家；林男同樣是返家途中，稱當下以為機車與車輛還保持一段距離，未料機車車速比想像中快，才導致車禍發生。

警方表示，雙方經酒測無酒精反應，已調閱路口監視器還原案發經過，將進一步釐清肇事原因。警方呼籲，行車行經路口應減速慢行，轉彎時須注意左右來車，以維行車安全。

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