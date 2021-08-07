快訊／頭身僅剩一層皮連著　台中龍井麗水漁港驚見斷頭男屍

▲台中麗水漁港驚見頭首分離男屍，身分仍有待釐清。（圖／記者鄧木卿翻攝）



記者鄧木卿／台中報導

台中龍井麗水漁港7日下午3時許，在安檢所岸邊驚見一具遺體在水中載浮載沉，警消獲報後已派遣龍井分隊、消防車3輛與6名人員正著裝準備進行打撈，15時59分打撈上岸後初步判定死者為一名成年男性。

消防局表示，不過由於屍體在水中浸泡過久，包括脖子，頭部、和身體等多處部位皆有腐爛情形，遺體呈現頭部向後仰的姿勢，頭部僅剩一層薄薄的皮連接身體，屍身狀況相當差，至於遺體的身分與死亡原因，仍有待警消進一步釐清。