台88線深夜火燒車！化學槽車左後輪竄火　警消到場搶救

記者吳奕靖／高雄報導
高雄市消防局昨(7日)深夜11時52分接獲通報，位於大寮區、台88線6K往7K處發生火燒車事故，經警消到場查看後，發現現場為滿載氫氣的化學槽車左後輪胎燃燒，當下立即撲滅火勢，所幸槽體並無外洩，現場沒有人員傷亡受困，確切事故原因還有待進一步調查釐清。
▲台88昨深夜傳出火燒車事故。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）
消防局接獲通報後，立即出動11車22人前往救援，火勢也在半小時後撲滅，這起事故造成內側2車道暫時封閉，車流也一度回堵約5公里，幸未波及其他車輛、也未釀成傷亡。
記者吳奕靖／高雄報導
高雄市消防局昨(7日)深夜11時52分接獲通報，位於大寮區、台88線6K往7K處發生火燒車事故，經警消到場查看後，發現現場為滿載氫氣的化學槽車左後輪胎燃燒，當下立即撲滅火勢，所幸槽體並無外洩，現場沒有人員傷亡受困，確切事故原因還有待進一步調查釐清。
▲台88昨深夜傳出火燒車事故。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）
消防局接獲通報後，立即出動11車22人前往救援，火勢也在半小時後撲滅，這起事故造成內側2車道暫時封閉，車流也一度回堵約5公里，幸未波及其他車輛、也未釀成傷亡。
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