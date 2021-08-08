台88線深夜火燒車！化學槽車左後輪竄火　警消到場搶救

高雄桃源區「明霸克露橋」不敵湍急的溪水，整個被沖斷了，這也讓復興、拉芙蘭以及梅山三個部落形成孤島，因為這是部落唯一通往外界的交通要道，空勤總隊終於等到山區天氣穩定，即將出發要進行物資運送。空勤總隊表示，這一趟運送物資約300公斤包含尿布泡麵手電筒雨衣等，同時還有台電裝備約60公斤以及4名台電人員負責搶修電力。