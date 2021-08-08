　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／土城街頭凌晨爆喋血　1男「胸口中刀」送醫

▲▼2人在街頭遭人砍傷。（圖／記者游宗樺攝）

▲2名傷者從酒吧後門跑出，遭對方堵到持刀猛砍。鑑識人員到場立即驅趕記者。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市土城區8日凌晨4時許，中央路一段爆發街頭全武行，1名男子胸口中刀，被緊急送醫搶救，另1人則是多處刀傷，現場留下斑斑血跡。警方到場協助傷者就醫，並拉起封鎖線採證，釐清衝突確切原因。

▲▼2人在街頭遭人砍傷。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方在現場採證。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，蔡男（24歲）、楊男（23歲）為一家酒吧老闆的朋友，事發前與蔡男（27歲）、謝男（24歲）等人在歇業的酒吧內喝酒聊天，期間聽到外面有人敲鐵門，蔡、楊2人直覺有異，從監視器畫面看到鐵門前出現認識的人，驚覺不妙從後門逃走，孰料就在後門被對方堵到，2人當場被砍。

附近民眾表示，凌晨2時許就聽到有很多人在小巷大吵，大罵三字經還打電話找人助陣，被吵醒後出來查看，驚見有人拿著長刀，當街追砍被害人，橫越大馬路嚇壞來往人車，於是打電話報警，警察到場前這群人就一轟而散，留下傷者痛苦哀嚎。

▲▼2人在街頭遭人砍傷。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼2人在街頭遭人砍傷。（圖／記者游宗樺攝）

▲現場留下大灘血跡。（圖／記者游宗樺攝）

警方到場後，協助2名傷者至亞東醫院急救，1人胸口5公分刀傷，另1人全身多處刀傷，所幸均無生命危險。警方將調閱監視器追查涉案民眾下落，釐清衝突原因。

▲▼被害人一度拿滅火器反擊，但不敵對方仍掛彩。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲現場有人噴灑滅火器，地面滿佈白粉。（圖／記者游宗樺翻攝）

ET快訊
快訊／盧碧回魂復活飆速前進！大雷雨國家警報響　5縣市豪大雨
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／土城街頭凌晨爆喋血　1男「胸口中刀」送醫

88節前夕把父親趕出家門！　無賴男揚言自焚還咬傷2員警

不爽小女友遭「多人輪灌酒」約談判　17歲少年派出所旁脖子中刀

國三南下40.5K「5車連環追撞」　18歲女夾困車內慘死

警破獲天道盟「最大軍火庫」！24把槍、上千子彈全賴給淡水角頭

屏科大前這路口「淹30公分」　警封路交管！雨勢不停水難退

疑下雨視線不良！男屏東台一線自撞安全島　路燈整根噴飛釀3傷

永和悍女警一人狂追藏毒轎車　怒逮壯漢拍引擎蓋：給我跪下！

紫爆雷雨彈壓倒高雄路樹　洪荒之力腰斬60年古厝石板門樑

影／萌犬跌落大圳哀鳴浮沉　女警+民眾追百米救回！牠狂吃後秒睡

怕爆！垂耳兔挑戰給獸醫剪指甲 小短腿緊張狂抖「使出無影腳」

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

豪雨炸高雄！桃源明霸克露橋斷裂　不敵洪水「整座解體」驚悚畫面曝

張柏芝和兒子索吻！穿細肩低胸衣疑走光　曝Quintus清晰正面…網讚：遺傳爸媽基因

德國選手「金牌摔成31名」爆哭 馬術0分...馬匹耍賴不配合前進

頂流男星遭爆交往女粉絲「事後要求吃藥」　3暗示燒到楊洋！經紀人怒發聲

士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

3男晨跑遭瘋狗浪襲擊釀1死1傷 餐飲董座骨折進ICU：謝謝關心

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

快訊／土城街頭凌晨爆喋血　1男「胸口中刀」送醫

88節前夕把父親趕出家門！　無賴男揚言自焚還咬傷2員警

不爽小女友遭「多人輪灌酒」約談判　17歲少年派出所旁脖子中刀

國三南下40.5K「5車連環追撞」　18歲女夾困車內慘死

警破獲天道盟「最大軍火庫」！24把槍、上千子彈全賴給淡水角頭

屏科大前這路口「淹30公分」　警封路交管！雨勢不停水難退

疑下雨視線不良！男屏東台一線自撞安全島　路燈整根噴飛釀3傷

永和悍女警一人狂追藏毒轎車　怒逮壯漢拍引擎蓋：給我跪下！

紫爆雷雨彈壓倒高雄路樹　洪荒之力腰斬60年古厝石板門樑

影／萌犬跌落大圳哀鳴浮沉　女警+民眾追百米救回！牠狂吃後秒睡

快訊／盧碧回魂復活飆速前進！大雷雨國家警報響　5縣市豪大雨

威力彩頭獎上看13億！　命理師曝4星座中獎機率高「雨越大越有利」

快訊／土城街頭凌晨爆喋血　1男「胸口中刀」送醫

鬼月16項祭拜禁忌！　命理師警告：拜錯小心衰整年

「中華台北不存在」　美專家：派高層領導人去台灣，助破北京封鎖

88節前夕把父親趕出家門！　無賴男揚言自焚還咬傷2員警

快訊／高鐵今晨宣布「全線恢復正常運行」　搶修16小時排除

快訊／高雄凌晨4點24分發生4.3有感地震　最大震度嘉義大埔4級

不爽小女友遭「多人輪灌酒」約談判　17歲少年派出所旁脖子中刀

新鮮人「2詭異理由」遭資遣！領25K工作內容曝　網：恭喜脫離苦海

台中長髮裸女逛大街！無罩拉扯BMW男　警急調監視器曝真相

社會熱門新聞

BMW國道事故　母緊抱5歲女兒遭撞飛路肩雙亡

國三5車連環撞　18歲女夾困車內慘死

天道盟軍火庫被抄！驚見24把長短槍

即／一家3口出門　母跟5歲女遭撞噴雙亡

即／瘋狗浪衝擊釀1死2傷！

洪水沖斷「希望之橋」　里長驚曝：上面恐有堰塞湖

即／直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

2機車擦撞...他留電話就走了！倒地騎士遭聯結車輾斃

不爽女友遭灌酒約談判　17歲少年脖子中刀

聯結車失控打水漂　擊落無辜海神

即／電錶「打雷後瞬間冒火花」　木造房秒崩解

星二代從大陸買進電子煙彈　下場出爐！

雷雨彈壓倒高雄路樹　腰斬60年古厝石板門樑

獨／溪水挾土石狂沖　玉穗野溪溫泉恐重創

更多熱門

相關新聞

快訊／新北+6感染源曝光　4例陰轉陽、土城林口各+1

快訊／新北+6感染源曝光　4例陰轉陽、土城林口各+1

中央流行疫情指揮中心20日公布新增18例本土個案，其中新北市有6例。新北市長侯友宜20日在防疫記者會說明感染源，有4例是陰轉陽，新增的2例一個在土城，一個在林口，林口這例還在釐清感染源。

土城機能不輸台北市　專家揭：關鍵在這個生活機能！

土城機能不輸台北市　專家揭：關鍵在這個生活機能！

2女機車雙載撞山壁　1人命危送醫

2女機車雙載撞山壁　1人命危送醫

快訊／侯友宜：土城延吉街市場違規停業3天

快訊／侯友宜：土城延吉街市場違規停業3天

浪貓車禍腳斷3截　休養3個月重生

浪貓車禍腳斷3截　休養3個月重生

關鍵字：

土城街頭喋血全武行

讀者迴響

熱門新聞

戴藍牙耳機！他電話講一半雙耳炸爛亡

教練「出拳揍馬」遭撤銷奧運資格

88節巧遇鬼門開！極陰年+極陰日　民俗專家談禁忌

競走選手烙賽噴滿腿　塞海綿走完50K

宏匯廣場人潮爆！民眾「等1小時」取不了餐

BMW國道事故　母緊抱5歲女兒遭撞飛路肩雙亡

張柏芝「單穿細肩帶背心」親兒子！網催：穿內衣

張善為「留煎熬1句話」消失8年！心疼近況曝光

福原愛淚謝中國…江宏傑開口爆她「真實的假掰」！

馬兒不配合！奪金熱門馬術0分爆哭

賽前20分鐘抽馬　金牌摔成31名爆哭

日美當颱風！原盧碧登陸為何不發警報

盧碧再復活！甩尾豪大雨再炸2天

比織毛衣更圈粉跳水王子愛情故事

不斷更新／8日全台停班停課懶人包

更多

最夯影音

更多
怕爆！垂耳兔挑戰給獸醫剪指甲 小短腿緊張狂抖「使出無影腳」

怕爆！垂耳兔挑戰給獸醫剪指甲 小短腿緊張狂抖「使出無影腳」
我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

豪雨炸高雄！桃源明霸克露橋斷裂　不敵洪水「整座解體」驚悚畫面曝

豪雨炸高雄！桃源明霸克露橋斷裂　不敵洪水「整座解體」驚悚畫面曝

張柏芝和兒子索吻！穿細肩低胸衣疑走光　曝Quintus清晰正面…網讚：遺傳爸媽基因

張柏芝和兒子索吻！穿細肩低胸衣疑走光　曝Quintus清晰正面…網讚：遺傳爸媽基因

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面