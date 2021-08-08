快訊／土城街頭凌晨爆喋血　1男「胸口中刀」送醫

▲2名傷者從酒吧後門跑出，遭對方堵到持刀猛砍。鑑識人員到場立即驅趕記者。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市土城區8日凌晨4時許，中央路一段爆發街頭全武行，1名男子胸口中刀，被緊急送醫搶救，另1人則是多處刀傷，現場留下斑斑血跡。警方到場協助傷者就醫，並拉起封鎖線採證，釐清衝突確切原因。

▲警方在現場採證。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，蔡男（24歲）、楊男（23歲）為一家酒吧老闆的朋友，事發前與蔡男（27歲）、謝男（24歲）等人在歇業的酒吧內喝酒聊天，期間聽到外面有人敲鐵門，蔡、楊2人直覺有異，從監視器畫面看到鐵門前出現認識的人，驚覺不妙從後門逃走，孰料就在後門被對方堵到，2人當場被砍。

附近民眾表示，凌晨2時許就聽到有很多人在小巷大吵，大罵三字經還打電話找人助陣，被吵醒後出來查看，驚見有人拿著長刀，當街追砍被害人，橫越大馬路嚇壞來往人車，於是打電話報警，警察到場前這群人就一轟而散，留下傷者痛苦哀嚎。

▲現場留下大灘血跡。（圖／記者游宗樺攝）

警方到場後，協助2名傷者至亞東醫院急救，1人胸口5公分刀傷，另1人全身多處刀傷，所幸均無生命危險。警方將調閱監視器追查涉案民眾下落，釐清衝突原因。

▲現場有人噴灑滅火器，地面滿佈白粉。（圖／記者游宗樺翻攝）