楊勇緯老家鄰居大火！弟直擊火煙　窄巷卡水車勇消衝150m灌救

▲▼柔道男神楊勇緯后里老家隔壁巷道大火，楊父受訪回應「還好及時撲滅，沒事啦」。（圖／翻攝記者爆料網）

記者鄧木卿／台中報導

在東奧勇奪柔道銀牌的我國選手楊勇緯，后里老家隔壁巷道7日上午9點多發生大火，從遠處就可看到火光，消防局出動30人、11輛消防車前往灌救，火勢在40分鐘即被撲滅，楊的父親說，火場距離他家不遠，他人在外面工作，當時在家的兒子（楊勇緯弟弟）擔心會延燒過來趕緊通報他，還好及時撲滅，沒事啦。

消防局9點37分獲報后里區三豐路三段726巷118弄後方大火，派遣后里、豐原、豐南及第五大隊，消防車11輛、消防人員30名，由后里分隊分隊長柯俊男帶隊前往，現場是2層樓建築物，先是冒出濃煙，接著出現火光。

該地區巷弄狹窄，寬度僅容一輛自小客車，楊勇緯得獎那天晚上，市長盧秀燕前往祝賀時，座車只能倒退，沒有空間可以回轉，消防員上午滅火時，消防車得停在150公尺外，人員再徒步前往灌救。

消防員一到現場，發現一名50多歲男子穿著內褲，上身赤裸，驚慌的跑出門外，問他如何發生，他也說不出來，火勢在10點7分撲滅，房間內家具、雜物全燒毀，燃燒面積20平方公尺，無人員受傷。

火場是118巷，楊家是152巷，距離楊勇緯老家不遠，楊的弟弟當場在家，火災一發生就趕緊打電話給在外面工作的父親，還好火勢及時撲滅，沒有延燒。