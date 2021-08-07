鬼門開！農曆7月夢到「女鬼索命」…竟是大吉　10種夢境發大財

▲農曆7月夢到女鬼索命竟是大吉徵兆。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

2021年的鬼門開恰巧是父親節，雖然農曆7月的禁忌很多，但在夢中夢到鬼卻不是壞事，反而是招財的好預兆。對此，命理專家小孟老師也在臉書解析10種夢到好兄弟的夢境，讓你把握夢境帶來的預兆喔！

1.夢到鬼魂穿牆

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代表你會穿越障礙，創業者將會往前邁進，財富累積快速。

2.夢到往生祖先來找你並發金光

代表祖先在陰間所積陰德全部送給你，你將會有中樂透或威力彩。

3.夢到燒紙錢並且燒很旺

代表投資之標的物旺到發熱，股票基金房地產漲到爆。

4.夢到女鬼索命

此夢竟然是大吉夢，代表外出大吉大利，可投資海外基金，海外股市，外幣，海外房地產都會大有展獲。

▲女鬼示意圖。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）



5.夢到被鬼追

代表會被錢追著跑，創業中人業績翻紅，旺到訂單交不出來被廠商催趕；倘若被鬼追有夢中夢產生，顯示會有擴廠，貴人不斷提攜，業務提升。

6.夢到鐘馗

會有貴人指點讓你發財。

7.夢到七爺

代表延壽，一見大吉，謝必安（七爺名字），會大發偏財，賭運亨通，逢賭必贏；反之夢到八爺就非常不好，因為八爺名字叫范無救。

8.夢到棺材

夢境大吉，橫財降臨，投資卡住都能解套。

9.夢到自己變成鬼

代表業務合作成功，欠款收回。

10.夢到家中有人往生

大吉夢，顯示家人手氣旺，可以藉由家人手氣買大樂透威力彩。

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