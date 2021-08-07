護坡不敵大雨遭沖毀！關西鎮長會勘遭擊中　瞬間變成泥巴人

▲關西往芎林的光明隧道護坡被土石沖毀，目前雙向都禁止通行。（圖／鎮長劉德樑提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣關西鎮通往芎林鄉竹21線4.5公里處、光明隧道北口處一處護坡下午因大雨造成落石造成護坡嚴重崩塌，導致隧道口交通阻塞，關西鎮長劉德樑下午到場會勘，考量落石仍持續，且坍塌已嚴重影響動線，已先行禁止雙向通行。

關西鎮長劉德樑表示，下午接獲坍塌通報後立即前往現場會勘，發現落石情況嚴重，不僅護坡遭沖落，落石仍持續，他在現場也遭突然衝落的泥漿攻擊，考量安全，立刻決定封閉關西往芎林方向的動線，目前禁止雙向通行。

▲劉德樑說，護坡去年才完工，可能因為極旱後突然大雨，造成泥土吸水力不佳引發坍塌。



劉德樑說，光明隧道北口護坡總長約有60公尺，去年才完工，以具有穿透性的鋼板、廢輪胎等做成生態護坡，可能因為日前連續乾旱後突然遭連日大雨，乾涸的泥土瞬間吸飽水造成土質極度鬆軟，負荷不住就發生坍塌，而下方的護坡也承受不住泥土重量遭完全摧毀。

劉德樑說，目前隧道口雙向皆為禁止通行狀態，預計等到下周一縣府才能派員前往處理。

▲▼現場落石仍繼續發生，劉德樑閃避不及被突然沖落土石擊中，所幸未發生損傷。

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