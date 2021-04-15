日本關西地區「變種病毒」感染率達80％！　預計5月全面取代

▲大阪等關西地區英國變異病毒株已占新增病例數約80%。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本新冠肺炎疫情未減，國立傳染病研究所分析指出，大阪等關西地區英國變異病毒株已占新增病例數約80%，預計到5月就會全面取代原本毒株，且東京首都圈5月初可能也會出現80％以上的感染率。

根據NHK報導，國立傳染病研究所表示，關西地區的大阪府、兵庫縣與京都府的英國N501Y變種病毒株逐漸成為主流，從2月開始爆發，3月時已有超過50％的確診者感染的是變種病毒，截至13日已有80％；預計到5月中，原本的病毒就全部都會被變種病毒取代。

▲東京首都圈5月初可能也會出現80％以上的變種病毒感染率。（圖／達志影像／美聯社）



變種病毒株擴散被認為是目前疫情回溫的因素之一，雖然變種病毒株分為英國、巴西及南非等，但在大阪府及兵庫縣擴散的都是英國變種病毒株，因此種毒株其代表傳染力的「有效傳染數」（effective reproduction number）是原本病毒株的1.32倍。

除此之外，在東京都、神奈川縣、千葉縣和埼玉縣等首都圈1都3縣，在4月初的時候感染變種病毒的比例約在10％，隨著確診病數不斷攀升，可能也會在5月初達到80％至90％。

據了解，英國從去年10月開始變種病毒感染率急遽增加，在今年2至3月就幾乎全面取代原有病毒株，因此不排除日本國內也會發生相同狀況。

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