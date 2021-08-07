新莊「宏匯廣場」餐廳人潮爆滿　民眾等1小時取不了餐　新北回應了

記者陳雕文／新北報導

新冠疫情逐漸獲得控制，三級警戒降回二級，馬路上、賣場裡人潮慢慢增加！新北市新莊區宏匯廣場裡的泰式餐廳，7日起開放內用，結果民眾於晚間6點多直擊爆滿現場！一堆等待內用或外帶的消費者，大家雖有戴口罩，但彼此站距非常近，未保持社交距離，甚至有民眾不耐久候對店家開罵。對此，新北市府也出面回應了。

▲餐廳櫃檯人員在問，誰是外帶誰是內用，現場擠著非常多的消費者，民眾擔憂群聚感染。（圖／民眾提供）

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據了解，不少民眾趁鬼門開前，提早慶祝父親節，到賣場購物並至餐廳內用、外帶美食，民眾表示，宏匯廣場裡的餐廳人潮相當多，其他非飲食類的店家顧客數量普普，而今天廣場裡餐飲生意最好的是一間泰式餐廳。

該間餐廳外至少有30位客人在等著內用或外帶，其中一名等待超過1小時的先生火大向店家抱怨，「你也應該按照時間順序來啊！我們是訂5點取餐的！5點的！現在都6點多了，有人6點多的餐都拿走了！」其他民眾也附和說，「對啊！」櫃台店員只能頻頻點頭道歉，店內廚房疑似忙到焦頭爛額。

記者從晚間7點20分起頻頻撥打該店服務專線，始終忙線中。截稿前未獲得店家回應。

新北經發局獲悉後回應，本局現正透過宏匯廣場，請該店家提出避免群聚之具體改善方案（如預約取餐及候位均限量分流等），明（8/8）日將派員稽查改善情形。

經查該店家網路訂餐外帶多且出餐慢，導致外帶取餐顧客有群聚現象。經協調明（8/8）日：1.加派人手；2.外帶預約減單，且請領餐顧客留下手機，毋須人留現場；3.內用維持預約；4.工作人員需於店外管制避免群聚。

▼消費者（紅圈處）向店家抱怨，自己是訂晚間5點取餐，結果到6點多了還拿不到東西。（圖／民眾提供）