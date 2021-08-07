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批政府忽視社大！疫情降級仍無法上課　籲保障成人學習權

▲▼ 中正區社區大學。（圖／翻攝中正區社區大學臉書）

▲疫情降級，但社區大學至今仍無法復課。（圖／翻攝中正區社區大學臉書）

記者崔至雲／台北報導

隨著確診數逐日下降，部分校園已有條件開放，但社區大學至今仍無法復課。社區大學全國促進會指出，社區大學是台灣過去20年長出的社會力，政府似乎忽視了社區大學的重要性，呼籲政府應珍視其價值，善用社大的力量，支持社大早日復課。

社大全促會表示，今年5月全國社大停課，全國社大以自發、免費、克難的方式，鼓勵老師們將原有課程轉成線上學習，舉辦各式主題的線上公共論壇，並號召學員DIY製作口罩護套、消毒噴液支援地區醫院、創作歌曲向醫護人員致敬，並發起藝術關懷行動穿越自我隔離的厚牆，撫慰孤立無助的惶惶人心。

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社大全促會提到，估計今年5月到7月，全國社大由城到鄉，至少平均有2成的社大課程自發嘗試線上學習，以全國社大約略有1萬5千門課估算，則至少有3千門課程支持學員們停課不停學。而除此之外，還有非常多元的線上公共論壇，在疫情社會下，提供公共資源，邀請公民一起來討論病毒新知、防疫科學、疫情下的親子心理及假訊息課題、抗旱、小農支持、地方創生、12年國教等等各式議題，維持民間社會的公共關懷與對話。

社大全促會認為，社區大學在兩年疫情的嚴峻階段，默默扮演了連結師生、傳遞防疫知識、堅持社會關懷、守住社區的角色功能，社區大學透過原有的課程網絡牢牢連結師生，鼓勵師生社群相互關懷支持，就像大樹的鬚根牢牢抓住公民社會的土壤團塊。

社大全促會指出，社區大學乃是由縣市政府自行或委託辦理，所以社大等同於公辦或公辦民營學校，而「社區大學發展條例」也讓社區大學成為全國唯一有法源依據的體制外成人學習機構，所以縣市政府除了有責任協助社大克服各種困難外，也應比照其他學校，保障社區大學的辦學自主性，相對來說亦是保障「成人學習權」，同時也是縣市政府對於「終身學習」的承諾。

社大全促會認為，政府忽視了社區大學的重要性，也忽略了全民防疫的重要性，沒有看到社區自發防疫力量的可貴，未來的防疫需要引入更多的社會力，社大就是台灣過去20年長出的社會力，呼籲政府應該珍視社區大學的價值，善用社大的力量，支持社大早日復課。
 

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