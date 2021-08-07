　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

獨／微解封直擊小米在台第22家門市開幕　小米手環6特惠遭秒殺

▲小米在台第22間專賣店開幕，小米手環6買贈活動秒殺。（圖／記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／林口報導

看準MITSUI OUTLET PARK林口消費力，小米台灣選在微解封之際，宣布在台第 22 家實體專賣店開幕，開幕這天恰好是立秋，又碰上父親節檔期，門市搭上小米手環6上市活動，推出限量 50 組買一送一，記者實際前往門市，限量名額已經搶購一空，詢問度最高的是掃地機器人與小米周邊。

▲小米台灣今日（8/7）在林口三井啟用第22間小米專賣店。（圖／業者提供）

MITSUI OUTLET PARK 林口位於台北及桃園機場之間，近機場捷運，除了當地人口，每逢假日更有許多外來人口前往消費，看準林口三井OUTLET集客力，小米台灣宣布正式進駐MITSUI OUTLET PARK 林口，開設小米在台灣的第22間實體專賣店，藉此吸引更多潛在米粉。

▲林口三井OUTLET每逢假日就有外來人口聚集。（圖／記者洪聖壹攝）

搭上網路社群順風車起家的小米，近年來積極佈局實體門市，於 2015 年開幕的首間小米之家行天宮門市，也於 2018 年重新整裝。相較於以銷售情境形象導向的小米之家，小米專賣店則是以展售產品優先，這第 22 間小米專賣店並不大，但是這間門市已經率先採用今年 3 月小米公開的全新品牌視覺，這個新的品牌 logo 是由日本知名設計師 原研哉與小米集團歷時三年討論之後所定案，融入了東方哲學思考，從「科技與生命的關係」出發，不過很可惜的現場並沒有銷售新logo相關的限定商品。

▲小米台灣第22間專賣門市使用今年3月公開的小米新視覺。（圖／記者洪聖壹攝）

▲現場並沒有銷售新視覺限定商品。（圖／取自小米）

記者還觀察到，小米林口三井專賣店在產品展示上，還是以智慧型手機為核心，以目前來說，門市內中島最顯著的位置擺放的是智慧型手機小米11，兩旁分別是小米智慧家電與米家周邊，接近櫃檯的位置則是這次宣傳的掃地機器人產品，對於掃地機器人有興趣的用戶，這間門市推出兩日限定活動，購買「米家掃拖機器人」（$9,495元）一台，即贈米家掃拖機器人G1（$4,995元）一台，每人限購一台，每日限量20組。

▲小米林口三井專賣店面積不大，以新款手機為核心，兩邊則是小米智慧周邊。（圖／記者洪聖壹攝）

▲搭開幕活動，截至下午3點，現場仍排滿結帳人潮。（圖／記者洪聖壹攝）

由於雙北微解封，林口當地雖然受到9號颱「盧碧」環流影響一整天都下著大雨，然而下午的林口三井OUTLET人潮至少比上週還要多上一倍，一樓的 Jasons超市、快剪理髮廳都是排隊人潮，二樓的服飾店、玩具門市也都是人。

同樣位在二樓的小米林口三井專賣店恰巧是在邊間，加上「小米手環6加一元多一件」等多項優惠活動，加上消費滿額贈小米支架式自拍桿、10000 小米行動電源3 無線版超值版，雖然是在開幕活動之後前往，然而現場仍然塞滿人潮，限額 50 名的小米手環6加價購活動已經結束。

▲小米手環6第一天限額買贈名額遭到秒殺。（圖／記者洪聖壹攝）

ET快訊
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

獨／微解封直擊小米在台第22家門市開幕　小米手環6特惠遭秒殺

怕爆！垂耳兔挑戰給獸醫剪指甲 小短腿緊張狂抖「使出無影腳」

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

豪雨炸高雄！桃源明霸克露橋斷裂　不敵洪水「整座解體」驚悚畫面曝

張柏芝和兒子索吻！穿細肩低胸衣疑走光　曝Quintus清晰正面…網讚：遺傳爸媽基因

德國選手「金牌摔成31名」爆哭 馬術0分...馬匹耍賴不配合前進

頂流男星遭爆交往女粉絲「事後要求吃藥」　3暗示燒到楊洋！經紀人怒發聲

士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

3男晨跑遭瘋狗浪襲擊釀1死1傷 餐飲董座骨折進ICU：謝謝關心

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

獨／微解封直擊小米在台第22家門市開幕　小米手環6特惠遭秒殺

國三南下40K「5車連環追撞」　1女受困無生命跡象

烏克蘭跳高女神東奧首參賽摘銅　仙女外表＋逆天長腿怎麼穿都美

G7控伊朗為以色列油輪攻擊主謀　美軍釋出證據

8／10游泳池「有條件開放」！專家曝2隱憂：該擔心的不是水

全紅嬋爆紅！　全家看門外嚇傻「現在才知有這麼多親戚」

黑馬甜劇+1！《原來我很愛你》眼盲音樂人之戀…男主角台灣腔電翻少女心

鍾麗緹23歲大女兒「半裸床照」曝光！　辣擠北半球＋深V…電暈網

新北看屋以為是「凶宅」！驚悚室內3張照片曝光　網傻：廢墟吧

俄最美體操雙胞胎「3年橫掃17金」　奧運爆冷吞敗妹妹摘銀淚崩

加州史上「第三大火災」　迪克西野火持續蔓延…5000消防搏鬥中

壯碩黑狗遇雷陣雨急跳姐腿上　露呆萌表情討拍：本汪汪怕怕

3C家電熱門新聞

獨／直擊小米在台第22家門市開幕

OPPO Reno 6 Pro 5G 開箱動手玩

三星全面展開行動代號FOR ∀LL

Netflix下架犬夜叉等13部影片

iPhone 12迎降價潮！高階款現省5千、入門款降到2萬以下

好市多AirPods Pro悄降價　果粉點進全傻眼

LINE對話截圖「可換匿名圖案」

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

3C達人5招教你破解山寨AirPods

每招都超神！iPhone十大隱藏功能

紅米Note 10 Pro 開箱實測

電話一直來很煩嗎？LINE新功能一招幫你擋掉惱人來電

iPhone「電池健康度」下降！達人揭3壞習慣最傷

華碩ROG Strix XG16實測

更多熱門

相關新聞

小米瞄準開發Level 4自駕技術

小米瞄準開發Level 4自駕技術

今年初宣布進軍電動車、霸氣表示「虧得起」的大陸手機廠小米（Xiaomi），最近有新動作，不僅對外大量招聘，並將重點放在開發Level 4自動駕駛技術，預計在2023年推出首款電動車，該電動車也將與自家其他產品進行整合、連接，搶攻物聯網商機。

小米手機Q2歐洲市佔率攀上25.3%　首度超越三星登一哥寶座

小米手機Q2歐洲市佔率攀上25.3%　首度超越三星登一哥寶座

IDC智慧型手機Q2出貨量成長13.2%

IDC智慧型手機Q2出貨量成長13.2%

小米汽車自駕部「急」招500人 雷軍：大家希望我們做中高端車

小米汽車自駕部「急」招500人 雷軍：大家希望我們做中高端車

小米手機銷量幹掉蘋果！雷軍：首次全球第2

小米手機銷量幹掉蘋果！雷軍：首次全球第2

關鍵字：

小米小米專賣店門市

讀者迴響

熱門新聞

教練「出拳揍馬」遭撤銷奧運資格

戴藍牙耳機！他電話講一半雙耳炸爛亡

88節巧遇鬼門開！極陰年+極陰日　民俗專家談禁忌

BMW國道事故　母緊抱5歲女兒遭撞飛路肩雙亡

競走選手烙賽噴滿腿　塞海綿走完50K

宏匯廣場人潮爆！民眾「等1小時」取不了餐

張柏芝「單穿細肩帶背心」親兒子！網催：穿內衣

馬兒不配合！奪金熱門馬術0分爆哭

張善為「留煎熬1句話」消失8年！心疼近況曝光

盧碧再復活！甩尾豪大雨再炸2天

福原愛淚謝中國…江宏傑開口爆她「真實的假掰」！

日美當颱風！原盧碧登陸為何不發警報

恐怖巧合！原盧碧激似62年前八七水災

不斷更新／8日全台停班停課懶人包

賽前20分鐘抽馬　金牌摔成31名爆哭

更多

最夯影音

更多
怕爆！垂耳兔挑戰給獸醫剪指甲 小短腿緊張狂抖「使出無影腳」

怕爆！垂耳兔挑戰給獸醫剪指甲 小短腿緊張狂抖「使出無影腳」
我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

豪雨炸高雄！桃源明霸克露橋斷裂　不敵洪水「整座解體」驚悚畫面曝

豪雨炸高雄！桃源明霸克露橋斷裂　不敵洪水「整座解體」驚悚畫面曝

張柏芝和兒子索吻！穿細肩低胸衣疑走光　曝Quintus清晰正面…網讚：遺傳爸媽基因

張柏芝和兒子索吻！穿細肩低胸衣疑走光　曝Quintus清晰正面…網讚：遺傳爸媽基因

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面