獨／微解封直擊小米在台第22家門市開幕　小米手環6特惠遭秒殺

▲小米在台第22間專賣店開幕，小米手環6買贈活動秒殺。（圖／記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／林口報導

看準MITSUI OUTLET PARK林口消費力，小米台灣選在微解封之際，宣布在台第 22 家實體專賣店開幕，開幕這天恰好是立秋，又碰上父親節檔期，門市搭上小米手環6上市活動，推出限量 50 組買一送一，記者實際前往門市，限量名額已經搶購一空，詢問度最高的是掃地機器人與小米周邊。

▲小米台灣今日（8/7）在林口三井啟用第22間小米專賣店。（圖／業者提供）

MITSUI OUTLET PARK 林口位於台北及桃園機場之間，近機場捷運，除了當地人口，每逢假日更有許多外來人口前往消費，看準林口三井OUTLET集客力，小米台灣宣布正式進駐MITSUI OUTLET PARK 林口，開設小米在台灣的第22間實體專賣店，藉此吸引更多潛在米粉。

▲林口三井OUTLET每逢假日就有外來人口聚集。（圖／記者洪聖壹攝）

搭上網路社群順風車起家的小米，近年來積極佈局實體門市，於 2015 年開幕的首間小米之家行天宮門市，也於 2018 年重新整裝。相較於以銷售情境形象導向的小米之家，小米專賣店則是以展售產品優先，這第 22 間小米專賣店並不大，但是這間門市已經率先採用今年 3 月小米公開的全新品牌視覺，這個新的品牌 logo 是由日本知名設計師 原研哉與小米集團歷時三年討論之後所定案，融入了東方哲學思考，從「科技與生命的關係」出發，不過很可惜的現場並沒有銷售新logo相關的限定商品。

▲小米台灣第22間專賣門市使用今年3月公開的小米新視覺。（圖／記者洪聖壹攝）

▲現場並沒有銷售新視覺限定商品。（圖／取自小米）

記者還觀察到，小米林口三井專賣店在產品展示上，還是以智慧型手機為核心，以目前來說，門市內中島最顯著的位置擺放的是智慧型手機小米11，兩旁分別是小米智慧家電與米家周邊，接近櫃檯的位置則是這次宣傳的掃地機器人產品，對於掃地機器人有興趣的用戶，這間門市推出兩日限定活動，購買「米家掃拖機器人」（$9,495元）一台，即贈米家掃拖機器人G1（$4,995元）一台，每人限購一台，每日限量20組。

▲小米林口三井專賣店面積不大，以新款手機為核心，兩邊則是小米智慧周邊。（圖／記者洪聖壹攝）

▲搭開幕活動，截至下午3點，現場仍排滿結帳人潮。（圖／記者洪聖壹攝）

由於雙北微解封，林口當地雖然受到9號颱「盧碧」環流影響一整天都下著大雨，然而下午的林口三井OUTLET人潮至少比上週還要多上一倍，一樓的 Jasons超市、快剪理髮廳都是排隊人潮，二樓的服飾店、玩具門市也都是人。

同樣位在二樓的小米林口三井專賣店恰巧是在邊間，加上「小米手環6加一元多一件」等多項優惠活動，加上消費滿額贈小米支架式自拍桿、10000 小米行動電源3 無線版超值版，雖然是在開幕活動之後前往，然而現場仍然塞滿人潮，限額 50 名的小米手環6加價購活動已經結束。

▲小米手環6第一天限額買贈名額遭到秒殺。（圖／記者洪聖壹攝）