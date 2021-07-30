IDC第二季智慧型手機出貨量：小米超越蘋果、realme成長最快

▲IDC 公開 2021 年第二季全球智慧型手機出貨量與前 5 大品牌出貨排名。（圖／IDC）

特約記者洪聖壹／綜合報導

全球知名資訊科技、電信和消費電子行業相關研究機構 IDC，公開了 2021 年第二季全球智慧型手機市場整體出貨量年成長率達到13.2%，略高於 IDC 預測的 12.5%，而且跟先前 Canalys 釋出的調查資料如出一轍的，全球消費產品市占 5 大排行當中，小米超越蘋果公司，拿到第二名的席次。

根據 IDC 全球手機季度追蹤報告的初步數據顯示，智慧型手機廠商在本季共出貨了 3.132 億台，有趣的是，除了中國地區比去年同期相比下降 10% 之外，其他地區都對整體銷售成長做出了貢獻。IDC 認為主要是中國缺乏旗艦產品發布、需求低於預期，另外華為品牌出貨量下滑也是導致當地市場銷量下滑的原因之一。

隨著華為出貨量持續下滑，以及 LG 最近宣布退出智慧型手機業務，導致其餘廠商的市占率出現洗牌。最值得注意的是，小米在 2021 年第二季首次升至第二名，超蘋趕星。在華為和 LG 實力最強的市場（分別是中國和美國），企業搶佔市占率的機會不同。在美國，由於 LG 的離開，摩托羅拉、TCL 和 OnePlus 的年成長率超出了近年來的水平。在中國，小米、OPPO、vivo 和蘋果繼續從華為的快速衰退中獲益。

IDC 行動和消費設備追蹤研究總監Nabila Popal表示：「過去幾季，中國市場之於蘋果的驚人成長的貢獻不容否認。華為在中國高階市場市佔相當高，但由於其大幅衰退，蘋果仍然是此一領域消費者的最佳選擇。在上一季（2021 年第一季），蘋果已經在中國 800 美元以上的價格區間中佔據了 72% 的市占，而華為則下降到了 24%。這清楚地表明該市場的其他品牌尚未突破此價格區間。」

▲IDC 認為蘋果是華為高階機衰退最大的獲益者。（圖／資料照，記者洪聖壹攝）

值得一提的是，小米本季出貨量創歷史新高，年成長率 86.6%。另一個新星是 realme，它在前 10 名中年成長最快，達到 149 ％，3/4 以上的銷量來自中國以外。

對此，realme 高層中，除了 CEO 李炳忠於今年年初以 2021 將以赤誠之心、越級向前，成為世界主流科技品牌的霸氣宣言之外，目前都是以積極準備上海電玩展（China Joy）為主。

倒是小米集團CEO雷軍，一大早便發文指出：「這是Canalys 之後第二個國際知名數據公司確定，小米已經排名全球第二。同一天下午又發文，公開表揚小米手機部門朱丹等 10 個小米同事，可見雷軍心情極好。

▲小米雷軍火速公開表揚十名手機部門員工。（圖／取自雷軍微博）

IDC 指出，隨著這些中國品牌越來越關注歐洲、拉丁美洲、中東和非洲等地區，對於三星和市場其他品牌來說，競爭只會日益激烈。