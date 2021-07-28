小米汽車自駕部「急」招500人　雷軍：大家希望我們做中高端車

▲小米創辦人雷軍在個人微博上貼出小米汽車徵才通知。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

小米公司創辦人、董事長兼CEO雷軍昨（27）日在個人微博宣布，小米汽車自動駕駛部門開始招聘，首批招募500名自動駕駛技術精英，將自主研發L4級智慧駕駛技術，支持全國多地辦公。對於小米汽車的未來定位，雷軍表示，大多數網友希望做定價10萬元人民幣（約43萬元新台幣）至30萬元人民幣（約129萬元新台幣）的車，「大家希望我們做中高端的車。」

▲小米創辦人雷軍。（圖／達志影像／美聯社）

《澎湃新聞》報導，據小米公司招聘網站顯示，小米汽車開放了自動駕駛架構師-數據中台、自動駕駛工程師-車載基礎架構、自動駕駛產品經理等多個崗位（職位），並打上了「急」的標籤，工作地點在北京市海淀區。

小米汽車自2021年3月宣布投入電動車市場後，定下10年投資100億美元的目標，團隊由雷軍親自領軍。雷軍4月時現身抖音「小米直播間」，對於小米造車的最新進展，他表示，「首款車型是轎車還是SUV，我們還要再商量。」

此外，在定價方面，雷軍也提到，有三分之二的網友希望小米做定價10萬（人民幣，下同）以上的車，8%的人希望做30萬的車，「總結來說，大家希望我們做中高端的車。」