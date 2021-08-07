豪雨致災！教育部統計106校災損1228萬元　嘉義內埔國小最嚴重

▲台南山區豪雨，發生山坡土石滑落，造成道路中斷。（圖／記者林悅翻攝）

記者崔至雲／台北報導

受到熱帶性低氣壓外圍環流及西南氣流影響，中南部地區連日持續降下致災性大雨。教育部統計，截止今（7日）下午3點30分，全台共有106校受大雨災損，初估災損金額達1228萬元，其中，以嘉義內埔國小災損最為嚴重。

輕度颱風盧碧減弱為熱帶性低氣壓，目前熱低位於東北角附近，差不多已出海離開陸地，即將加速遠離台灣，雨勢最劇烈的時段可望提前結束，尤其北部雨勢將逐漸趨緩。中央氣象局提醒，西南氣流影響仍持續，中南部降雨要等到明天上午才可能真正緩和。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前熱低已離開陸地，但仍已造成部分災害。教育部說名，目前共有106校，以高雄45校最多、嘉義縣19校次之、雲林縣10校再次之，初估金額1228萬餘元。

進一步以縣市區分，嘉義縣災損達571萬餘元、高雄市419萬餘元、台南市100萬餘元；以學校區分，嘉義縣內埔國小災損350萬元（操場跑道及教室走廊淹水）、高雄市中崙國中90萬元（學校圍籬坍塌，圍籬上下位移50公分，總長度約100-150公尺）、高雄市旗山國小88萬元（4樓資訊教室漏水、屋頂破損）。

教育部提到，中央大學14位登山社員，原本這兩天將前往新竹尖石鄉，但經學校確認後，已調整為室內課程，目前安全無虞。

此外，目前停班縣市包含雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣以及連江縣。個別停課鄉鎮為苗栗縣泰安鄉、台中市和平區、南投縣信義鄉、仁愛鄉。教育部指出，將持續督責個教育行政單位、學校及管所，落實防災整備工作。



