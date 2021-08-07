LIVE／西南氣流還沒走！中南部暴雨到明天　氣象局最新說明

生活中心／綜合報導

輕度颱風盧碧減弱為熱帶性低氣壓，目前熱低位於東北角附近，差不多已出海離開陸地，即將加速遠離台灣，雨勢最劇烈的時段可望提前結束，尤其北部雨勢將逐漸趨緩。中央氣象局提醒，西南氣流影響仍持續，中南部降雨要等到明天上午才可能真正緩和。不過，今（7）上半天，各地已陸續傳出災情，氣象局也將召開記者會說明最新降雨情況。

氣象局預報員張承傳表示，熱低壓進入陸地後中心較不明顯，預計進入東部海面後可能再增強為颱風。熱低壓離開台灣陸地後影響減小，北部風雨將會逐漸緩和，目前雨勢已比上午趨緩，預計傍晚降雨就會停歇。

至於雨勢最猛烈的中南部則還要忍忍，張承傳表示，由於西南氣流影響仍持續，因此中南部今日整天都還是有雨，必須等到明天白天才可能真正趨緩。

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▲今上半天，各地陸續因豪雨傳出災情。（圖／記者李毓康攝）

受到豪雨影響，各地今上半天已陸續傳出災情，交通出現停駛或封閉情況，包括海運、公路、雙鐵等。交通部航港局表示，今日共有4航線，計39航次停航；另外高鐵部分在苗栗段有落石，為確保旅客安全，目前全線以單線雙向模式運轉；南下列車自12點起自南港站發車後，僅行駛至苗栗站；北上列車自12點15分起自左營站發車後，僅行駛至台中站。

海運及空運部分，航港局指出，海運停航路線包括基隆-馬祖：全部停航(1航次)、東港-小琉球：全部停航(32航次)、鹽埔-小琉球：全部停航(4航次)、富岡-綠島：全部停航(2航次)；民航局說明，國內線取消15架次，南竿、北竿機場目前暫停起降，國際暨兩岸航線未受影響。

交通部公路總局則統計，公路截至今12時為止，預警性封閉路段共9處、災阻10處、災情統計9處，詳情見《原盧碧襲台！陸海空運異動懶人包 高鐵「苗栗=台中」雙向停駛》相關報導。