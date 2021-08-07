熱帶性低氣壓遠離　黃偉哲：仍要留意氣象並做好預防措拖

▲台南市長黃偉哲呼籲民眾隨時留意氣象資訊注意水情，提早做好預防措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

盧碧颱風雖轉為熱帶性低氣壓，7日通過北台灣後遠離，但中南部受西南氣流影響，仍須留心強降雨，台南市長黃偉哲表示，豪大雨造成台南市受災面積達820公頃，農損約為3109萬，且陸續增加中，黃偉哲呼籲民眾隨時留意氣象資訊注意水情，提早做好預防措施。

水利局長韓榮華針對目前南市水情報告表示，依據中央氣象局提供的資料顯示，統計至今日下午一點為止，累積的降雨熱區為白河、南化、楠西及東山等山區，其中南化區過去24小時最大累積雨量達295毫米之多；易淹水通報則有歸仁、安平及學甲一帶，不過其積淹水情況在雨停後很快就消退。

而由於今日降雨多在山區，水保局亦針對山區發布土石流警戒，包括南化區紅色警戒5條，黃色警戒則包括白河、南化、東山、楠西共23條；統計至12點止，總計疏散撤離7區共152人；另，台20線左鎮路段及台3線362k等發生部分道路崩塌情形，主管機關刻正進行搶修作業中。

韓榮華局長進一步說明，南市47座的滯洪池及埤塘皆已完成預洩降作業，以待豪雨時提供最大的滯洪量，同時南市轄內水庫，包含曾文、白河、烏山頭、南化、鏡面水庫、德元埤及虎頭埤均會執行調節性放水，請下游沿岸居民注意安全，遠離水域河床。

南市在抽水機組的應變作業上，總計有51座抽水站啟動抽水，抽水量達391萬噸，並已預布450台移動式抽水機；而在L型防水檔板及砂包部份，現有約1800片，今早水利署再增加支援1000片。此外，水利局及公所共備有22萬袋砂包，若民眾有需求可向公所提出。

韓營華局長表示，熱帶性低氣壓通過北台灣後遠離，7日午後西南氣流將逐漸減弱，不過仍有局部大雨機會，請山區民眾留意土石流相關警訊。另，7、8兩日為大潮，請沿海留意海水倒灌或積淹水情況發生。

最後，針對有市民朋友關心的放假宣布的標準，韓榮華補充表示，相關停班停課的規定，都是依據中央氣象局最新的風力和降雨的預報資料來判斷，一般來講，中央氣象局會在晚間會針對隔天降雨跟風力狀況會提供參考資料，以8月5日晚上11時的最新的降雨預報資料來看，8月6日台南市平地最大的90毫米，山區大概是170毫米，但以實際的降雨累計觀測來看，8月6日台南市平地降雨量是40毫米、山區為90毫米，與停班停課要達到350毫米的降雨量尚有很大的差距。

不過時至8月6日晚上7時，經參酌中央氣象局提供的降雨預報資料，台南市最大的降雨量，平地最大達350毫米、山區達400毫米，考量最近山區降雨較多，可能發生土石流，有致災的危險，因此在擔心民眾生命安全的情況下，市府宣布8月7日的停班停課，請民眾體諒。

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