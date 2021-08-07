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NASA徵才！在火星展開1年模擬任務　「超嚴格條件」曝光

▲▼Mars Dune Alpha。（圖／翻攝自NASA官網）

▲這項任務將在「阿爾法火星山丘（Mars Dune Alpha）」進行。（圖／翻攝自NASA官網）

實習記者高琳景／綜合報導

外太空世界讓許多人嚮往，為此美國太空總署（NASA）於6日發出「徵才」訊息，他們將招募4名機組人員，在火星展開為期一年的模擬任務，在這段期間，他們須接受不同的任務和挑戰。

根據《美聯社》報導，這項任務將在1700平方公尺的火星棲息地「阿爾法火星山丘（Mars Dune Alpha）」進行，該地是由3D列印打造而成，位在休士頓的林登．詹森太空中心（Lyndon B. Johnson Space Center）的一棟建築內。

4名有酬勞的志願者，將完成模擬火星的探索任務，包括「太空行走、通訊受限、食物和資源受限，以及設備故障」等狀況。而他們在這期間所吃的食物，都是即時的太空食品，甚至目前並沒有要裝設窗戶的打算。

對此，首席科學家道格拉斯（Grace Douglas）表示「我們正在研究火星的現實情況，想了解人類若在火星中生活，會有什麼樣的真實反應。」

另外，前加拿大太空人哈德菲爾德（Chris Hadfield）認為，這表明NASA正在尋找上述中的適合人選，這是一件好事，因為志願者和真正去過火星的人更相符，那會是一個更好的實驗。

據了解，NASA於6日在官網發布的徵才條件，包括「年齡須在30至55歲之間；精通英文的美國公民或永久居民；要有工程、數學或物理等領域的碩士學位；或是至少有1千小時的飛行經驗，且健康、不抽菸、態度積極進取。」

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