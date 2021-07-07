美UFO目擊報告143件無解　NASA局長：相信宇宙還有智慧生命

▲美國NASA局長尼爾森。（圖／達志影像／美聯社）

記者張家瑋／綜合報導

美國太空總署（NASA）一直致力於尋找智慧生命。美國太空總署局長尼爾森（Bill Nelson）6日表示，「如果有一個135億年歷史的宇宙，它是如此之大，是否還有機會出現另一個太陽和另一個擁有像我們一樣的大氣層的行星？我會說有，所以我認為我們會得到一些跡象表明那裡有智慧生命。」

根據外媒報導，美國政府6月25日公布「不明航空現象」（Unidentified Aerial Phonomena，UAP）報告，涵蓋時間從2004年到今年共144件，但美國政府人員和消息人士通報的目擊事件多達143件卻「無法解釋」，且未排除與外星飛行器有關的可能性。看過報告的尼爾森說，目前為止沒有收到任何智慧生命從太空傳來的信號，「宇宙中人類孤單嗎？我並不這麼認為」。

▲NASA火星探測車「毅力號」（Perseverance）。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，美國火星探測車「毅力號」（Perseverance）任務是尋找火星過去的生命跡象，由美國國家太空總署的噴氣推進實驗室製造，用於火星2020任務中的火星車。「毅力號」發射於2020年7月30日，經過7個月的飛行2021年2月19日成功登陸火星，降落在火星傑澤羅隕石坑（Jezero Crater）。