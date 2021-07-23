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帶回外星生命足跡！　NASA毅力號將採樣火星岩石

▲▼毅力號火星岩石。（圖／翻攝自NASA）

▲毅力號2週內將採樣火星岩石。（圖／翻攝自NASA）

記者崔子柔／綜合報導

美國太空總署（NASA）4月19日完成微型直升機「機智號」（Ingenuity）在火星上試飛，昨日又宣布新計劃，2週內將讓火星探測車「毅力號」（Perseverance）進行首次火星岩石採樣，研究是否曾有生命存在。

NASA昨（22）日在官網指出，毅力號2週內會到火星杰哲羅隕石坑（Jezero Crater）一處「隕石坑斷裂粗糙處」（the Crater Floor Fractured Rough）地區，採集第一個岩石標本，藉以探究是否曾有生命存在。

NASA署長尼爾森（Bill Nelson）先前表示，他一直深信有外星生命存在，NASA一直以來也在尋找太空裡有沒有另一個太陽，或是類似地球的行星。這次毅力號的任務就是解答外星生命的第一步。

▲NASA公開機智號飛行的聲音。（影／翻攝自YouTube／NASA） 

NASA主管科學任務局（Science Mission Directorate）朱布肯（Thomas Zurbuchen）指出，阿姆斯壯在月球採集第一個標本時，改寫人類對月球的認知，開啟一個新的里程碑，他期待毅力號這次任務也能達到當年的成果。

毅力號團隊認為，杰哲羅隕石坑曾經是一個湖泊，可能是火星過去要創造生命的一個必要條件，將對採集到的樣本進行礦物成分等分析。

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