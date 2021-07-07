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火星地表下有數十個湖泊？　雷達顯示極冷溫度-63℃有液態水

▲▼ 火星。（圖／路透社）

▲NASA最新研究，發現火星可能存在著數十個地下湖泊。（圖／路透社）

記者張家瑋／綜合報導

美國NASA噴氣推進實驗室（Jet Propulsion Lab,JPL）的研究員在期刊《地球物理研究通訊》（Geophysical Research Letters, GRL）發表新論文，研究指出火星上可能存在著數十個地下湖泊，而且他們在火星南極周圍發現了幾十個相似的雷達回波。NASA噴氣推進實驗室研究員普勞特（Jeffrey Plaut）指出，這些訊號是否代表液態水，仍然是一個謎。

根據外媒報導，研究團隊將類似強無線電信號的搜索範圍擴大到44000次測量，測量分佈在整個火星南極地區15年的數據中，這些訊號來自火星的南極層狀沉積區（South Polar Layered Deposits），由冰層（固態水）、乾冰（固態二氧化碳）和塵埃堆疊而成。

據了解，歐洲太空總署（ESA）的火星探測衛星「火星特快車」（Mars Express）2018年在南極地表下方發現一地下湖泊。研究團隊分析從「火星特快車」蒐集而來的資料，發現許多雷達回波都暗示著地表下有水，但該處的溫度約為-63℃處於極冷的狀態，即使是高濃度鹽水也不太可能一直維持液態。

研究員普勞特表示，若不是液態水在火星南極下方相當常見，則有可能這些信號代表其他東西。而另一位研究員庫勒（Aditya Khuller）指出，沒有任何證據顯示火星南極近期出現了火山活動，所以說是火山活動讓這個區域的地下水保持液態的可能性也很小。

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