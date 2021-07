火星地表下有數十個湖泊？　雷達顯示極冷溫度-63℃有液態水

▲NASA最新研究,發現火星可能存在著數十個地下湖泊。(圖/路透社)

記者張家瑋/綜合報導

美國NASA噴氣推進實驗室(Jet Propulsion Lab,JPL)的研究員在期刊《地球物理研究通訊》(Geophysical Research Letters, GRL)發表新論文,研究指出火星上可能存在著數十個地下湖泊,而且他們在火星南極周圍發現了幾十個相似的雷達回波。NASA噴氣推進實驗室研究員普勞特(Jeffrey Plaut)指出,這些訊號是否代表液態水,仍然是一個謎。

根據外媒報導,研究團隊將類似強無線電信號的搜索範圍擴大到44000次測量,測量分佈在整個火星南極地區15年的數據中,這些訊號來自火星的南極層狀沉積區(South Polar Layered Deposits),由冰層(固態水)、乾冰(固態二氧化碳)和塵埃堆疊而成。

據了解,歐洲太空總署(ESA)的火星探測衛星「火星特快車」(Mars Express)2018年在南極地表下方發現一地下湖泊。研究團隊分析從「火星特快車」蒐集而來的資料,發現許多雷達回波都暗示著地表下有水,但該處的溫度約為-63℃處於極冷的狀態,即使是高濃度鹽水也不太可能一直維持液態。

研究員普勞特表示,若不是液態水在火星南極下方相當常見,則有可能這些信號代表其他東西。而另一位研究員庫勒(Aditya Khuller)指出,沒有任何證據顯示火星南極近期出現了火山活動,所以說是火山活動讓這個區域的地下水保持液態的可能性也很小。

The south polar cap of Mars is beautiful — and sometimes a bit baffling. A new study by @NASAJPL scientists finds even more radar signals suggesting subsurface lakes there. The issue? Many are in areas that are just too cold for liquid water. Details: https://t.co/CZrytUHRWt pic.twitter.com/7JXDq8ofc4