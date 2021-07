俄羅斯實驗艙故障！國際太空站被推離軌道47分鐘　太空人一度失聯

▲俄國「科學號」29日與國際太空站成功對接,卻意外導致國際太空站偏離軌道。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

於7月21日發射的俄羅斯多用途實驗艙「科學號」(Nauka),在29日與國際太空站(ISS)成功對接。不過「科學號」的電腦在對接成功數小時後出現軟體故障,意外啟動了推進器,導致ISS出現傾斜,以每秒0.5度的速度偏離軌道,還好ISS隨後被修正復位,所有太空人並無危險。

▲「科學號」與國際太空站成功對接後被拍攝到的畫面。(圖/路透)

綜合路透與CNN等外媒報導,最初計劃於2007年發射的「科學號」,由於各種原因被一再推遲,直到2021年7月21日才終於成功發射,並於29日美東時間上午9點29分與ISS成功對接。不過就在對接成功的3小時後,「科學號」的電腦出現軟體故障,意外啟動推進器,導致ISS失控偏離地球上空約250英里的正常飛行位置。

美國太空總署(NASA)指出,ISS偏離軌道的意外共持續了47分鐘,且NASA的地面控制人員在意外發生後,有長達11分鐘與目前身處ISS的7名太空人失去聯繫,因此負責ISS計劃的蒙塔爾巴諾(Joel Montalbano)主任將這起意外判定為「太空飛行器緊急情況」。

