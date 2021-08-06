火星蓋爾撞擊坑出現拱門　形狀像2隻昆蟲角力

▲NASA好奇號。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者林郁婷／綜合報導

從美國太空總署（NASA）火星探測車好奇號（curiosity）官網發佈的多張圖片，發現一個有趣的地方，火星上「蓋爾撞擊坑」竟然出現一道拱門。

根據外媒報導，NASA在「好奇號官網」發佈探測車近日在火星拍到的畫面，其中7月28日的幾張照片格外引人注目。「蓋爾撞擊坑」內被發現有一道小拱門，外觀呈現像兩個在比角力的昆蟲，而表面是突起的堅硬岩石。照片獲得NASA的行星地質學家法瑞曼（Abigail Fraeman）認證，其真實存在。

另一位同樣為行星地質領域的NASA學者米尼蒂（Michelle Minitti）則指出，由於「蓋爾撞擊坑」常遭受風沙侵襲，拱門可能是由不易被侵蝕的岩石組成，這點可以和附近的岩石景象相互應證。

但是從拱門的形狀能看出長時間遭到環境侵蝕；操控探測車的團隊也表示，「蓋爾撞擊坑」的土質的確不穩定。

好奇號是NASA火星科學實驗室旗下的火星探測車，2011年11月26日從基地發射後，2012年8月6日在火星的伊奧利亞沼成功著陸。主要任務就是探索火星上的「蓋爾撞擊坑」，以及氣候和地質，也勘察坑內的環境曾經有沒有生命的痕跡，為未來做準備。