快訊／瘋狗浪衝擊釀1死2傷！頂鮮董事長李日東「多處骨折」搶救中

記者林悅、林昱萱／台南報導

台南林姓、李姓、邱姓3人7日上午6時許前往安平港北堤晨跑，未料，卻遭到猛烈襲來的瘋狗浪打中，導致3人撞上一旁護欄，其中林男更是因此失去生命跡象，經送醫搶救後，仍是宣告不治，而李男、邱男則是因此受傷。據前立委賴坤成表示，李男的身分為頂鮮集團董事長李日東。

▲晨跑民眾疑被瘋狗浪擊中，造成1死2傷憾事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

對此，前立委賴坤成在臉書表示，「驚聞頂鮮集團董事長李日東一行三人在台南安平港海堤例行晨跑被突來的瘋狗浪衝擊，撞倒消波塊，同行一人死亡，東東多處骨折，尚在成大醫院急救中」。

賴坤成提到，李日東每天保持晨跑的習慣，不論何處、風雨無阻、全年無休，跑步結束後即會將跑距及時間與朋友分享，而他也強調，李日東平時就熱心公益，雖逢大難，但一定能否極泰來。針對此事，稍早頂鮮集團公關回應，「謝謝你們的關心，李董事長目前由家人在照顧中。」

▲賴坤成發文。（圖／翻攝賴坤成臉書）

台南市消防局於7日上午7時6分許據報，安平漁光島北堤堤防綠色燈塔附近有人受傷，119馬上派救護車前往搶救，發現計有53歲林姓男子、55歲李姓男子、56歲邱姓男子3人受傷，消防人員將3人以救護車送往郭綜合醫院救治，其中邱姓男子腳部受傷輕微，李姓男子頭部有撕裂傷，而林姓男子送醫時已失去生命跡象，經醫院急救仍傷不治宣告身亡。