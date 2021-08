馬匹耍賴不配合！　東奧奪金熱門「馬術0分」當場爆哭

記者吳美依/編譯

德國現代五項選手史勒( Annika Schleu)被外界看好奪下本屆奧運金牌,未料6日賽程進行到「騎馬障礙超越賽」時,搭檔馬匹聖男孩(Saint Boy)卻不願跳躍、按照指示方向前進,最後甚至拒絕往前走。她在此項目成績掛0,傷心地淚灑現場,最後5項競賽總分數僅551,位居第31名。

Because I stay being messy. Here’s a thread of the full ride of Annika Schleu. It’s not pretty. pic.twitter.com/d4Tox8fEHN