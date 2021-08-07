馬不配合猛倒退！選手賽場爆哭　教練「突揍一拳」遭撤銷奧運資格

記者張方瑀／綜合報導

德國現代五項選手史勒（ Annika Schleu）在馬術項目的比賽中，因配合的馬匹「聖男孩」（Saint Boy）不願配合跳過柵欄導致成績掛零，讓奪金熱門史勒當場淚灑賽場。外媒報導指出，史勒的教練試圖在場邊幫助她，甚至用力打了馬匹，因此被執委會撤銷參加剩餘賽事的資格。

▲德國女子現代五項選手史勒在馬術項目因馬匹不願配合導致成績掛零。（圖／路透）



▲史勒心急地用手中的鞭子打了馬匹，教練萊斯納甚至出手揍了馬匹（20秒處）。



根據《衛報》報導，個人現代五項比賽包含了馬術、擊劍、射擊、賽跑和游泳等項目，而在馬術項目中，選手必須在20分鐘內與馬匹建立信任關係，沒想到這次的奪金熱門史勒卻在此慘敗，和她配合的馬匹「聖男孩」完全不願跨過障礙。

▲史勒忍不住淚灑賽場。（圖／路透）



當時史勒心急地用手中的鞭子打了馬匹幾下，但馬匹仍一直退後不願往前，她的教練萊斯納（Kim Raisner）甚至出手揍了馬匹。比賽畫面播出後，許多網友都在推特發文認為，史勒和萊斯納對待馬匹的方式並不正確，甚至構成虐待。

國際現代五項總會（UIPM）就在7日證實，萊斯納確實在訓練過程中，用拳頭揍了「聖男孩」而違反UIPM競賽規則，因此將對她進行懲處，「UIPM給了萊斯納一張黑卡，取消她出席剩餘奧運賽事的資格。」

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