洪水沖斷「希望之橋」！3部落成孤島　區長喊話：請求直昇機支援　

記者吳奕靖／高雄報導

受到連日豪雨影響，高雄山區溪水暴漲，桃源區「明霸克露橋」不敵湍急的溪水，整個被沖斷了，這也讓復興、拉芙蘭以及梅山三個部落形成孤島，因為這是部落唯一通往外界的交通要道，桃源區長透過臉書曝光目前三個部落的情況，表示如果有居民身體不適，將會請求上級透過直昇機援助。

桃源區長謝英雄在臉書發文透露：7日下午13點半左右，甲仙工務段台20線明霸克露橋遭玉穗溪水暴漲沖斷，自勤和里以上鄉親們成為孤島，道路無法通行，區長擔心居民如果有身體不適，唯有請求上級指派直升機來支援。目前居民糧食足夠應用2週期限。同時呼籲請後山三個里里長加強防災及避難到安全住所。隨時若有任何狀況提報到本區災害應變中心！

被沖毀的明霸克露橋全長695公尺，造價10億元的鋼便橋，是在2017年4月通車。在布農族語當中這座橋被稱為「希望之橋」，位在布唐布那斯溪、荖濃溪、玉穗溪交會口。初步了解目前這三個部落的物資還可以撐2週左右，不過由於雨勢還在下，所以暫時無法修復。

▲「明霸克露橋」被湍急水流給弄斷了，三個部落成孤島（圖／ 翻攝記者爆料網）

據了解，里長柯文龍透過群組呼籲里民千萬不要靠近：「明霸克露橋已斷，工務段已確認此事，請里長協助告知里民，不要靠近，以免發生危險，謝謝，現在水量變很少，可能上方有堰塞湖」。



▲明霸克露橋毀，目前現況 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲明霸克露橋毀，目前現況 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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