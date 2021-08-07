洪水沖斷「希望之橋」！里長警告快逃　驚曝：上面恐有堰塞湖

記者吳奕靖／高雄報導

受到連日豪雨影響，高雄山區溪水暴漲，桃源區「明霸克露橋」不敵湍急的溪水，整個被沖斷了，這也讓復興、拉芙蘭以及梅山三個部落形成孤島，因為這是部落唯一通往外界的交通要道。

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明霸克露橋全長695公尺，造價10億元的鋼便橋，是在2017年4月通車。在布農族語當中這座橋被稱為「希望之橋」，位在布唐布那斯溪、荖濃溪、玉穗溪交會口。初步了解目前這三個部落的物資還可以撐2週左右，不過由於雨勢還在下，所以暫時無法修復，至於受困人數因為先前已經有撤離，所以詳細數字還在統計當中。

▲「明霸克露橋」被湍急水流給弄斷了，三個部落成孤島（圖／ 翻攝記者爆料網）

據了解，里長柯文龍透過群組呼籲里民千萬不要靠近：「明霸克露橋已斷，工務段已確認此事，請里長協助告知里民，不要靠近，以免發生危險，謝謝，現在水量變很少，可能上方有堰塞湖」。



桃源區長臉書po文表示：6日下午13：30經甲仙工務段台20線明霸克露橋遭玉穗溪水暴漲沖斷，自勤和里以上鄉親們成為孤島，道路無法通行，區長擔心居民如果有身體不適，唯有請求上級指派直升機來支援。目前居民糧食足夠應用2週期限。指揮官謝英雄通告：請後山三個里里長加強防災及避難到安全住所。隨時若有任何狀況提報到本區災害應變中心！

高雄市水利局在發出新聞稿表示：「先前傳出布唐布納斯溪土石流造成荖濃溪明霸克露上游形成堰塞湖，經水土保持局台南分局傅桂霖分局長回報，布塘布那斯溪及荖濃溪口處疑有堰塞湖情形案，另洽詢經濟部水利署第七河川局防災中心表示已接獲桃源區公所回報，布塘布那斯溪及荖濃溪口處堰塞湖情形已解除，目前河道水流順暢並無阻塞之情事，已請水土保持局與協力團隊逢甲大學前往勘查監測」。

▲明霸克露橋毀，目前現況 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲明霸克露橋毀，目前現況 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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